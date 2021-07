Chartstürmer

Ein Riesenerfolg für den Kölner Rapper: MO-TORRES gelingt der Sprung in die Top 5 der deutschen Album-Charts. Kurz hinter Udo Lindenberg stieg MO-TORRES Album „Strahlemann“ auf Platz 5 der Offiziellen Deutschen Charts ein. Damit ist MO-TORRES in erfolgreicher Gesellschaft. Nur wenigen kölschen MusikerInnen war bisher der Sprung in höhere Chartregionen vergönnt. Nach BAP und den Bläck Fööss teilt sich MO-TORRES einen Podestplatz mit Kasalla (auch Platz 5 in 2017), aber noch vor Brings und Querbeat (jeweils beide auf 7).

Weitere Infos unter: www.mo-torres.com

