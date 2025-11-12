Nach der triumphalen Rückkehr auf deutsche Konzertbühnen im Sommer letzten Jahres, kündigt Chris Isaak eine exklusive Show für den 13. Juli in Essen in der Lichtburg an. Die umjubelten Auftritte in Köln, Berlin und auf dem Stimmen Festival in Lörrach im Sommer 2024 zeigten, dass der Kalifornier trotz 12-jähriger Deutschlandpause nichts an Entertainer-Qualitäten eingebüßt hat.

Im Laufe seiner fast vierzigjährigen Karriere ist der mehrfach mit Platin ausgezeichnete und für einen GRAMMY nominierte Sänger und Schauspieler Chris Isaak mit seiner langjährigen Band Silvertone vor ausverkauften Häusern in aller Welt aufgetreten. Seine Musik- und Filmkarriere umfasst dreizehn von der Kritik gefeierte Studioalben, zwölf Singles, die die Charts stürmten, sowie mehrere Kinofilme, darunter “Das Schweigen der Lämmer”, „Twin Peaks“ und “That Thing You Do!”. Seine Arbeit führte ihn auch hinter die Kulissen, er steuerte die Musik für mehrere Film-Soundtracks bei, darunter “Eyes Wide Shut” “True Romance” “Wild at Heart” und “Blue Velvet”. Isaak spielte die Hauptrolle in seiner eigenen, von der Kritik gefeierten Fernsehserie “The Chris Isaak Show” auf SHOWTIME, war als Juror bei “The X Factor (Australia)” tätig und moderierte die Musiktalkshow “The Chris Isaak Hour” auf BIO. 2019 markiert den 30. Jahrestag von Isaaks geliebtem “Heart-Shaped World” Album, das seinen größten Hit und Durchbruch "Wicked Game" enthält. Isaak wurde kürzlich mit einem Lifetime Achievement Award for Performance von den Americana Honors geehrt.

Das vielseitige Programm mit Klassikern aus seinem gesamten Repertoire, wie „Wicked Game“, „Blue Hotel“, „Baby Did A Bad Thing“, oder Coverversionen wie „Can’t Help Falling in love“ und „Pretty Woman“ unterstreicht die Zeitlosigkeit und Souveränität des Ausnahmekünstlers.

Chris Isaak – Live 2026, 17.07.2026, 20h, Lichtburg, Essen, ab 51€, www.eventim.de