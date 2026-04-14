Musik, Szene und kölsche Lebensfreude: Bei der diesjährigen c/o pop, die vom 15. bis 19. April 2026 in Köln stattfindet, ist Mühlen Kölsch wieder offizieller Bierpartner und mittendrin im Geschehen. Rund um die Venloer Straße wird die Marke sichtbar, erlebbar und Teil eines der wichtigsten Popkultur-Events Deutschlands. Im Zentrum steht der Mühlen Bus auf dem Festivalmarkt am Samstag und Sonntag. Gemeinsam mit einem Schankcontainer bildet er einen der zentralen Treffpunkte in Ehrenfeld. Hier wird nicht nur Kölsch ausgeschenkt – der Ort wird zur Bühne: Das Hochschulradio KölnCampus gestaltet im Bus ein eigenes Programm mit Quizformaten, Live-Podcasts und DJ-Sets.

In allen Locations gehört Mühlen Kölsch zum festen Bestandteil im Backstage-Bereich und begleitet Bands sowie Crews durch die Festivaltage. Auch an der Red Stage an der Sparkassen-Filiale Venloer Gürtel, wird Mühlen Kölsch ausgeschenkt. Hier tritt am Sonntag (19. April) unter anderem der Kölner Rapper GERO auf. Die c/o pop steht seit über 20 Jahren für musikalische Entdeckungen und kulturelle Vielfalt. Genau hier setzt Mühlen Kölsch an: nicht als klassischer Sponsor, sondern als Teil der Szene. Die Marke schafft Sichtbarkeit in der urbanen Musik- und Kreativszene und verbindet Tradition mit zeitgemäßem Lebensgefühl.

„Die c/o pop bringt Menschen, Musik und die Stadt auf besondere Weise zusammen“, sagt Produktmanager Johannes Hemme. „Wir sind Teil des Festival-Erlebnisses und sind vom ersten Kölsch am Nachmittag bis zum letzten Song in der Nacht dabei.“