„11.11. – Sing mit Köln!“ feiert im Luxor sein Comeback. Die Veranstaltungsreihe fand bereits von 2016 bis 2020 statt und wurde in dieser Zeit vom WDR begleitet und im Fernsehen übertragen. Nach einigen Jahren Pause kehrt das Format nun in neuem Rahmen zurück: Gemeinsam den Sessionsauftakt feiern, kölsche Hits singen und einen stimmungsvollen Karnevalsauftakt erleben.

„11.11. – Sing mit Köln!“ auf einen Blick:

Datum: 11.11.2026

Einlass: 13:30 Uhr

Beginn: 14:00 Uhr

Ende: ~ 20:30 Uhr

Ort: Luxor

Live auf der Bühne: Kasalla • Kempes Feinest • King Loui • Auerbach

• • • Moderation & DJ: Der schöne Branko