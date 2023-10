Comedy trifft auf klassische Musik

Kabarettist Martin Zingsheim und das Gürzenich-Orchester gehen am 29. Oktober 2023 um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie auf musikalische Abenteuerreise – Comedy trifft au fklassische Musik - in Kooperation mit dem Cologne Comedy Festival.

War Orpheus wirklich in der Unterwelt oder ist er lediglich auf der Zülpicher Straße versackt? Spielten nicht alle Filme in Wahrheit schon immer in Köln? Und wie klingt es, wenn die größten kölschen Stimmungslieder von Genies der klassischen Musik komponiert worden wären? Fragen über Fragen, die am Sonntag, 29. Oktober 2023 um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie von Martin Zingsheim zusammen mit herausragenden Solisten und dem Gürzenich-Orchester unter der Leitung von Enrico Delamboye kompetent beantworten werden. Musik von Jacques Offenbach, Franz Lehár und Philipp Matthias Kaufmann sorgt für gute Stimmung: gemixt mit virtuoser Comedy ein einzigartiger Cocktail, der süchtig macht! Das Konzert findet in Kooperation mit dem Cologne Comedy Festival statt, das in diesem Jahr sein 33-jähriges Bestehen feiert.

Martin Zingsheim ist eine Ausnahmeerscheinung im Humorbetrieb. Er begeistert nicht nur sein Publikum deutschlandweit live mit Comedyshows und ist gern gesehener Gast im Fernsehen (ZDF Die Anstalt, WDR Mitternachtsspitzen u. a.). Als promovierter Musikwissenschaftler und Kabarettist moderiert er zudem mit viel Witz und Leidenschaft klassische Konzerte (WDR Funkhausorchester, WDR Sinfonieorchester, E-MEX Ensemble, Bayerische Kammerphilharmonie etc.). Bereits seit 2017begrüßt er im DLF illustre Gäste in seiner Sendung Zingsheim braucht Gesellschaft, jeden Mittwochgibt es seine Radiokolumne "Zingsheim geigt rein" auf WDR3. Im Regal des vierfachen Vaters stehen sein erstes Buch "Eltern haften an ihren Kindern" und etliche Auszeichnungen, z. B. der DeutscheKleinkunstpreis und der Salzburger Stier. Seit Martin Zingsheims umjubelter Moderation des Weihnachtskonzerts 2022 verbindet ihn mit dem Gürzenich-Orchester eine enge Freundschaft.

Weitere Informationen unter: www.guerzenich-orchester.de/de/programm/zingsheim-geht-gurzenich/

