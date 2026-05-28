Cory Wong ist ein Grammy-nominierter Gitarrist, Komponist und Produzent. Sein Stil verbindet präzises Jazz-Gitarrenspiel mit Elementen aus Funk, Pop und Soul. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Arbeit mit Vulfpeck, wo sein rhythmisches Spiel und seine Bühnenpräsenz den Sound der Band mitprägten. Seitdem hat Wong eine umfangreiche Solokarriere aufgebaut und zahlreiche Alben veröffentlicht. Sein Spektrum reicht von bläserbetontem Funk und instrumentaler Fusion bis zu Kollaborationen mit Künstlern wie Jon Batiste, den Jonas Brothers, Bruce Hornsby, Chromeo, Billy Strings und Victor Wooten. Live stehen bei Cory Wong Musikalität, Groove und Zusammenspiel im Mittelpunkt.

Seine Auftritte mit der Cory Wong Band und den Fearless Flyers richten sich an ein Publikum, das funkorientierte, handwerklich präzise und zugleich zugängliche Musik schätzt. Neben seiner Arbeit als Musiker ist Wong auch in visuellen und digitalen Formaten aktiv. Dazu zählen seine selbstproduzierte Serie „The Wongnotes“ sowie der „Wong Notes Podcast“, in dem er mit anderen Künstlerinnen und Künstlern über Kreativität, Musik und Handwerk spricht. Ob auf der Bühne, im Studio oder in eigenen Projekten: Cory Wong arbeitet kontinuierlich an einem vielseitigen Katalog, der Funk, Jazz, Pop und Soul miteinander verbindet.

Cory Wong „EU & UK Tour – Sommer 2026“, 28.06., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6-20., Köln, ab 45€ zzgl. Gebühren.