Die Band Dear Friend wurde 2021 vom Sänger Eugen und dem Gitarristen Maik in Steinbach-Hallenberg gegründet. Oliver und James vervollständigen das Line-up an Schlagzeug und Bass. Stilistisch bewegt sich ihr Sound im Bereich des modernen Hardcore, begleitet von atmosphärischen Ambient- und Cinematic- Elementen. Melancholische Passagen lassen die Grenzen zwischen Hardcore und modernem Rock verschwimmen.

Gemeinsam mit der Band The Djingerbread Experience treten sie am 13. September im KULT41 in Bonn auf.

Dear Fiend + The Djingerbread Experience, 13.09., 19h, KULT41, Hochstadenring 41, 53119 Bonn, AK: 10€