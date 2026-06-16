Dendemann live in Köln

Nach einer intensiven Kreativphase kehrt Dendemann im Herbst 2026 auf die Bühne zurück und geht auf Clubtour durch Deutschland - u.a. am 16.10. in Köln im Carlswerk Victoria.

Die Tour steht unter dem Arbeitstitel DOCH und markiert bewusst eine Rückbesinnung auf das unmittelbare Konzerterlebnis. Keine Arenen, keine großen Eﬀekthaschereien, sondern Nähe, Direktheit und zwei Stunden Musik pro Abend. In Zeiten, die oft von Lautstärke und Beschleunigung geprägt sind, setzt Dendemann auf Haltung, Wärme und Präsenz. „Doch ist das neue Trotzdem“, sagt Dendemann. „Nicht Eskapismus ist die richtige Antwort auf finstere Zeiten, sondern Haltung, Nähe und Wärme.“

Seit Mitte der Neunzigerjahre ist Dendemann eine der prägendsten Stimmen des Deutschrap. Mit Arme Ritter, Eins Zwo und als Solokünstler hat er sich einen festen Platz in der deutschen Musikgeschichte erarbeitet. Auch über Genregrenzen hinaus wurde er einem breiten Publikum bekannt, nicht zuletzt durch seine Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann beim Neo Magazin Royale. 2019 erschien mit »Da Nich Für!« sein erstes Nummer-eins-Album.

Nach der Single »Gedanken, gut« und einer restlos ausverkauften Tour im Frühjahr 2025 zog sich Dendemann bewusst zurück, um an neuer Musik zu arbeiten. Ideen wurden entwickelt, Skizzen ausgearbeitet, Songs geschrieben. Noch bevor das Material oﬃziell erscheint, bringt er ausgewählte neue Stücke nun erstmals live auf die Bühne und stellt sie dem direkten Austausch mit dem Publikum. „Clubs sind ehrlich, da merkt man sofort, was trägt“, so Dendemann.

Natürlich werden an diesen Abenden neben neuen Ideen auch zahlreiche Klassiker und Lieblingssongs aus dem Dendemann-Kosmos zu hören sein.