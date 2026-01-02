Das Palladium verwandelt sich am 07. Januar 2026 in die endlosen Weiten der Savanne Afrikas. Wenn das Orchester der Cinema Festival Symphonics die ersten Töne von „Circle of Life“ erklingen lässt, beginnt ein Abend, der Musikgeschichte lebendig werden lässt: „Der König der Löwen – The Music Live in Concert“.

Das Konzert widmet sich einem der beliebtesten Soundtracks der Filmgeschichte. Mit der Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer sowie den afrikanischen Chorgesängen von Lebo M. hat „Der König der Löwen“ Maßstäbe gesetzt – emotional, mitreißend und zeitlos. Live gespielt und gesungen, entfaltet diese Musik eine ganz neue Intensität.

Großes Orchester, Chor, Solistinnen und Solisten sowie beeindruckende Leinwandanimationen sorgen für ein Konzerterlebnis, das weit über Nostalgie hinausgeht. Szenische Lichtstimmungen und visuelle Projektionen lassen das Publikum tief in die Geschichte von Simba, Nala, Mufasa und Scar eintauchen. So wird das Kinoerlebnis zum musikalischen Gesamtkunstwerk.

Von „Can You Feel the Love Tonight“ bis „Hakuna Matata“ – die weltbekannten Melodien wecken Erinnerungen und laden zum Mitsingen ein. Ob für langjährige Fans oder neue Entdecker: Dieses Konzert ist eine Hommage an den ewigen Kreislauf des Lebens.

Der König der Löwen, 07.01.2026, 20h, Palladium, Schanzenstr. 40, Köln, ab 55,55€