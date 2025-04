Im Oktober wird die Band aus Japan zum aktuellen Album "Detox" ihre bisher größten Shows auf dem europäischen Kontinent spielen, darunter auch vier Konzerte in Deutschland. Zuvor werden sie bereits durch Mittel- und Nordamerika und ihre Heimat Japan touren sowie gemeinsam mit Linkin Park im Stade de France, Paris auftreten.

Erst im Februar haben One Ok Rock ihr neues Album DETOX veröffentlicht. Die Band arbeitete daran mit mehreren renommierten Produzenten, unter anderem dem mehrfach GRAMMY®-prämierten Rob Cavallo (Green Day) und den GRAMMY®-nominierten Dan Lancaster (Bring Me The Horizon, Blink-182) und Pete Nappi (Gayle).

Über One Ok Rock:

Gegründet 2005 in Tokyo hat sich das Quartett längst zu einem globalen Phänomen entwickelt und zählt mit Dutzenden international verliehenen Gold- und Platin-Auszeichnungen und mehreren Milliarden Streams zu den erfolgreichsten Musikexporten Japans. Neben sechs aufeinanderfolgenden Top-5-Einstiegen und vier Nummer-1-Alben in den japanischen Oricon-Charts wuchs auch der globale Fußabdruck One Ok Rocks stetig. Dass sowohl Touren mit Smashing Pumpkins als auch Ed Sheeran zu Buche stehen, zeugt von der unglaublichen Vielseitigkeit der Band, die live einer Naturgewalt gleichkommt. Mit Ed Sheeran schrieb die Band zudem für den Film "Rurouni Kenshin: The Final" den Song "Renegades".

One Ok Rock „Detox Europa Tour 2025“, 21.10., 20h, LANXESS arena, Willy-Brandt-Platz 3, Köln, ab 59,50€