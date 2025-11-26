Die Black Fööss – „Dreimol Sibbe”

Am Freitag, den 28.11.2025, pünktlich zum 777-jährigen Jubiläum des Kölner Doms, präsentieren die Bläck Fööss ihren neuen Song „Dreimol Sibbe“ – eine musikalische Liebeserklärung an das Wahrzeichen Kölns und eines der bedeutendsten Weltkulturerbe-Bauwerke Europas. 777 Jahre Kölner Dom - Ein Ort der Ankunft und des Abschieds, der Hoffnung und des Zusammenhalts, ein Symbol für die Vielfalt und Weltoffenheit der Stadt. Und das wird mit einem eigenen Song gebührend gefeiert! Der 15.08. ist generell in Köln ein bedeutendes Datum: Die Grundsteinlegung des Doms war der 15.08.1248. Die Bläck Fööss gründeten sich ebenfalls am 15.08.1970 – und der FC wurde in diesem Jahr 77 Jahre alt. Also, ein Dreifach-Jubiläum! „Dreimol Sibbe“ eignet sich ideal begleitend für Berichterstattungen rund um das Domjubiläum, regionale Kulturthemen, kölsche Musiktradition sowie Beiträge über die Bedeutung des Weltkulturerbes für die Stadtgesellschaft.