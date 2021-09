Die Götter des Prog Metal sind zurück

Tool kehren für ihre erste Tournee seit dem 2019 veröffentlichten Album Fear Inoculum nach Europa zurück. Tourstart ist am 23. April in Kopenhagen, es folgen u.a. Konzerte in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Köln. „Es ist mir eine große Freude, unsere Live-Rückkehr anzukündigen“, so Danny Carey. „Die letzten 18 Monate waren, gelinde gesagt, anstrengend, aber aus großen Herausforderungen kann man viel lernen und Großartiges für sich mitnehmen. Wir freuen uns wirklich darauf, dies mit euch zu teilen.“ Fear Inoculum erschien im August 2019 nach jahrelangem Warten. Das Album landete in zahlreichen Ländern an der Spitze der Verkaufscharts und brach alle Verkaufs- und Radiorekorde, während es gleichzeitig von der Kritik gelobt wurde. NME verlieh Fear Inoculum ganze fünf Sterne und schrieb, es sei „...so viel mehr als nur ein Album“, The Guardian erklärte die Veröffentlichung zu einem „Vermächtnis-Album“, Visions nannte die 10-Track-Sammlung „eine perfekte Version einer TOOL-Platte“ und Kerrang! meinte, „TOOL gehen über ihre eigenen Grenzen hinaus...“

Tool, 17.05.2022, 19.30h, LANXESS arena, Offizieller VVK-Start: 01.10., 10h.

