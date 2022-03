Die Osterhighlights in der Kölner Philharmonie

Motown ist eine Legende. Der Name dieses sagenhaften Plattenlabels steht für No.1-Hits am laufenden Band, glamouröse Acts und eine regelrechte Revolution der Popmusik. Noch heute versprüht er einen besonderen Zauber. Weltstars gingen aus dem Hause Motown hervor, die für immer Ikonen bleiben werden: The Jackson 5, Diana Ross und die Supremes, Stevie Wonder, The Temptations, Marvin Gaye, The Four Tops und viele mehr. Nach ausverkauften Shows im Januar und im Rahmen des Kölner Sommerfestivals im August 2019 lässt The Sound of Classic Motown die Blütezeit des Detroit-Sounds über Ostern am 17. April 2022 in der Kölner Philharmonie endlich wieder auferstehen.

The Sound of Classic Motown macht die Welt von „Hitsville USA“ mit alle ihren Beteiligten hautnah erlebbar. Musikalisch garantieren zehn Leadsänger, fünf männliche und fünf weibliche Stimmen, den originalen Motown-Sound – angefangen bei den bezaubernd funkelnden Melodien der Supremes bis hin zu den verführerischen Harmonien der Temptations und der Four Tops. Das Fundament dafür liefert eine hochkarätige, zehnköpfige Band in der Besetzung der legendären Motown-Hausband The Funk-Brothers – unerlässlich für den Originalsound. Damit, und mit einer energiegeladen Show, die garantiert keinen Zuschauer ruhig sitzen lässt, entführt The Sound of Classic Motown das Publikum direkt in eine Ära voll gutgelaunter Grooves und unwiderstehlicher Melodien.

× Erweitern Foto: Thomas Rauch Respect - The Aretha Franklin Tribute Show

Nachdem coronabedingt die Show RESPECT – A Tribute to Aretha Franklin vom 30. Dezember 2021 in der Kölner Philharmonie auf den 18. April 2022 verschoben wurde (Eintrittskarten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit), ist die mitreißende musikalische Hommage an die unsterbliche Queen of Soul jetzt zusätzlich auch am 19. April in der Domstadt zu erleben! Die bislang am 18.04.2022 angesetzte Show The Sound of Classic Motown entfällt. Ticketinhaber für diese Show können ihre Tickets für The Sound of Classic Motown am 17.04.2022 umbuchen oder den Eintrittspreis erstattet bekommen. Bei Online-Buchungen werden die Kunden direkt kontaktiert, ansonsten bitten wir diese sich an die Stelle zu wenden, an der die Tickets gekauft worden sind.

Aretha Franklin – Die unbestrittene Queen of Soul, mehrfache Grammy-Gewinnerin und erste Frau in der Rock and Roll Hall of Fame, starb nach einem Leben voller Höhen und Tiefen am 16. August 2018 in Detroit. Die Ausnahmekünstlerin hinterließ ein unglaubliches musikalisches Erbe, das von Gospel über R&B, Soul und Jazz bis hin zum Pop alle Genregrenzen überschreitet. Dieses breite Schaffen wird nun am 18. April 2022 erstmals hautnah in der Kölner Philharmonie zu erleben sein.

The Sound of Classic Motown, 17.04. 20h, Kölner Philharmonie, Tickets unter www.koelnticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

RESPECT – A Tribute to Aretha Franklin, 18. + 19.04. jeweils 20h, Kölner Philharmonie, Tickets unter www.koelnticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

