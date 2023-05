Diesmal wirklich!

Kasalla geht auf „Rudeldiere“-Tour. Dieses Mal tun sie es wirklich und ohne Wenn und Aber. Nach so stillen und leeren Jahren und der alternativlosen Absage der Tour 2022 im immer noch wilden Sturm der abebbenden Pandemie feiern die 5 Jungs von Kasalla das Leben so richtig laut, die Kölner Band geht raus. Sammelt das Rudel um sich.

Nachdem die Kölner bei ihrem ersten „Ausflug nach weiter weg“ in 2014 noch in kleinen Clubs und Kneipen vor 100 bis 200 Zuschauern auftraten, kratzt die Band seit der Deutschlandtour im Frühling 2016 national regelmäßig an der Tausender-Kapazitätsgrenze. Touren im Herbst 2017 und Frühjahr 2019 führten die fünf Jungs neben bereits erspielten Gebieten auch in die Schweiz und nach Österreich – und dieses Mal zum ersten Mal in die Niederlande.

16 Städte in 3 Ländern werden insgesamt angesteuert, inklusive dem traditionellem Tourabschluss Konzert in der „Stadt met K“. Mit im Gepäck die größten Hits („Stadt met K“, „Pirate“, „Mer sin Eins“) und das neue Studioalbum „Rudeldiere“, das im Juni 2022 zum wahrgewordenen Traum des Stadionkonzertes vor über 40.000 Menschen, erschienen ist.

× Erweitern Foto: Veranstalter

