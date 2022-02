Domstubenkonzerte und karnevalistischer Frühschoppen

Für alle, die in diesen Zeiten Live-Konzerte vermissen, steht im Gaffel am Dom der Februar ganz im Zeichen kölscher Musik. Bei den Domstubenkonzerten bekommen Nachwuchsbands in Brauhaus-Atmosphäre eine Bühne. Aber auch etablierte Musiker wie Björn Heuser und Max Biermann kommen in die Domstube.

Los geht es am 7. Februar mit Amago, die gleichermaßen für lateinamerikanische und kölsche Lebensfreude stehen. Am 14. Februar kommt die Rhythmussportgruppe in die Domstube. Die acht Musiker sind die Newcomer im Rheinischen Karneval und erobern mit bewegungsorientierter Musik ihr Publikum. Am 16. Februar holt sich Björn Heuser Max Biermann, den Mann mit Hätz und d’r Flitsch, auf die Bühne.

Zum Abschuss am 23. Februar kommt Auerbach mit Special Guests ins Gaffel am Dom. Die Band ist brandneu auf der jecken Bühne. Weitere Bands sind am 8. Februar ColologneUnplugged (Kölsche Tön und deutscher Pop), am 21. Februar Dräcksäck (Ohrwurm-Songs und kölsche Rhythmen) und am 22. Februar Aluis (Kölsche Tön mit Vollpower). Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Eintritt ab 15 Euro. Karten gibt es bei KölnTicket.

Am Sonntag, 13. Februar, findet zum ersten Mal der karnevalistische Frühschoppen statt. Paveier, JP Weber, Domstürmer, Aluis und Palaver stehen ab 11 Uhr auf der Bühne. Der Eintrittspreis beträgt 35 Euro.

Nach der erfolgreichen Premiere tritt Björn Heuser jetzt auch regelmäßig donnerstags auf. Beginn ist um 21 Uhr. Einen Tag später geht es bei seinen Freitagskonzerten wie gewohnt um 22.30 Uhr los. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Eine Reservierung wird empfohlen.

Bei den Veranstaltungen im Gaffel am Dom gelten die 2G+ Regeln.

Weitere Infos unter: www.koelnticket.de/gaffel-tickets & www.koelle-feiert.de

