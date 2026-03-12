Donots „Kiddie Slam“ & Fury In The Slaughterhouse

Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026, die von Freitag, 3. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August mit 25 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau, stattfindet, steht weitgehend. Kurzfristige Programm Buchungen sind nicht auszuschließen. Bis Anfang März waren bereits 80.000 Tickets im Vorfeld der Konzerte verkauft.

Unter dem Motto „Punkrock für die Kids“ bringen die DONOTS den „Kiddie Slam“ am 2. August 2026 als Open Air zum KUNST!RASEN Bonn. Nach dem überwältigenden Feedback auf das erste DONOTS Kinder- und Familienkonzert GRAND KIDDIE SLAM im November 2025 legt die Band nun nach: Mit dem „DONOTS Kiddie Slam Open Air“ folgt die Fortsetzung des Herzensprojekts – exklusiv beim KUNST!RASEN Bonn. Los ging alles mit einer Fan-Nachricht: „Hallo liebe DONOTS, wie wäre es mal mit einem extra Kinderkonzert?“ Was als Idee begann, wurde bei der Kiddie-Slam-Premiere in Münster zu einem emotionalen Ausnahme-Mittag-Konzert – inklusive Reaktionen wie „Mein Herz explodiert“ und „Das war das schönste Donots Konzert ever“. Genau dieses besondere Konzertgefühl bringen die DONOTS nun nach Bonn. Der „DONOTS Kiddie Slam“ ist rundherum kindgerecht geplant, ohne das typische DONOTS-Live-Erlebnis zu verlieren: ein extra Kids-Bereich vor der Bühne, angepasste Lautstärke – laut genug zum gemeinsamen Singen, Springen, Tanzen und entspannt genug für kleine Ohren. Dazu für Kinder ermäßigte Preise.

Unvergessen das nostalgisch aufgeladene Konzert von Fury in the Slaughterhouse Mitte Juli letztes Jahr vor 8.000 Fans auf dem KUNST!RASEN. Weil der vergangene Sommer so unfassbar schön war und viele der Konzerte von Fury In The Slaughterhouse restlos ausverkauft waren, haben die Bandmitglieder einer der erfolgreichsten Rock-Bands aus Deutschland entschieden, einfach direkt neue Live-Termine für die diesjährige Open Air - Saison anzusetzen: FURY LIVE

TWENTY SIX! Am 26. August 2026 erneut auf dem KUNST!RASEN. Sänger Kai Wingenfelder sagt dazu „Wir sind zu alt, um jetzt aufzuhören. Wie sollten wir ohne die Feiern, das Singen und das Tanzen mit den Fans klarkommen?“.

Fury In The Slaughterhouse begeistern seit den frühen 1990er Jahren Fans im In- und Ausland mit ihrer kraftvollen Musik und mitreißenden Live-Auftritten. Gegründet in Hannover, hat sich die Band schnell einen festen Platz in der deutschen Rockszene erobert und ist bekannt für eingängige Melodien, tiefgründige Texte und energiegeladene Shows. Nach fast 40 Jahren Bandgeschichte krönte die Ausnahmeband 2023 ihren durchgehenden Erfolg mit dem ersten #1 Album ihrer Karriere: HOPE! Mit ihren All-Time-Favorits wie „Every Generation Got It‘s own Desease“, „Radio Orchid“, „Time To Wonder“ und neuen Hits wie „Sorrowland“ und „Everyday Heroes“ hat Fury In The Slaughterhouse zahlreiche Chartplatzierungen erreicht und den Soundtrack einer ganzen Generation geschrieben. Die Band zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, die von hartem Rock bis zu gefühlvollen Balladen, von Krawall bis Kitsch, von Wacken bis zu den Bravo Hits reicht. Fury In The Slaughterhouse bleiben eine bedeutende Kraft in der deutschen Musiklandschaft. Mit ihrer Leidenschaft für Musik und ihrer Hingabe an die Fans setzen sie weiterhin Maßstäbe und begeistern ungebrochen.