Duran Duran live in Köln

Die globalen Musikikonen Duran Duran haben unlängst eine neue Arena-Tour mit zwölf Terminen in Großbritannien und Europa angekündigt. Die Konzerte finden im Oktober 2026 statt und markieren ein weiteres Highlight in einem ohnehin besonderen Jahr für die Band: begleitet von der Veröffentlichung der euphorischen neuen Single „Free To Love“ mit Nile Rodgers. Nachdem Duran Duran im vergangenen Jahr mit zwei gigantischen Konzerten in Düsseldorf und Berlin und im Juni 26 in Stuttgart ihre Rückkehr auf deutsche Bühnen gefeiert haben, dürfen sich Fans nun auf ein weitere Deutschland-Konzerte im Oktober freuen.

Die aktuelle Single „Free To Love“ bringt Duran Duran erneut mit ihrem langjährigen Wegbegleiter Nile Rodgers zusammen. Der energiegeladene Song verbindet den charakteristischen Stil der Band mit modernem Dancefloor-Sound und wurde bereits vielfach gelobt: Das NME bezeichnete ihn als „funk-inspirierten Aufruf zum Aufbruch“, CLASH sprach von „glänzendem Disco-Synthpop“, The Sun nannte ihn „den perfekten Sommersong“, und das Classic Pop Magazine lobte den „euphorischen Groove“. Im Laufe des Sommers erscheinen außerdem verschiedene Remixe des Songs, darunter bereits veröffentlichte Club-Versionen von Horse Meat Disco und DJ White Shadow.

Duran Duran zählen zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Popbands der Musikgeschichte. Mit weit über 100 Millionen verkauften Tonträgern weltweit hat die in Birmingham gegründete Band Generationen geprägt – mit Hits wie „Rio“, „Hungry Like the Wolf“, „Girls on Film“ und „Ordinary World“. Die langjährigen Bandmitglieder Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor sind bekannt für ihre elektrisierenden Live-Shows und ihren wegweisenden Synth-Pop-Sound.

Neben ihrer ersten vollständigen UK-Arena-Tour seit drei Jahren umfasst die neue Konzertreihe im Herbst Auftritte in Oslo, Stockholm, Hamburg am 5. Oktober, der Lanxess Arena in Köln am 8. Oktober, Brüssel sowie Paris. Weitere Termine sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Für Fans in Hamburg und Köln ist die Tour besonders bedeutend, da Duran Duran dort erstmals seit über zwanzig Jahren wieder auftreten werden.

Duran Duran, 08.10.26, 20h, LANXESS arena, Köln, ab 104€

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