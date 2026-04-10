Ein modernes Wiederaufleben der Romantik

Der Komponist und Pianist Florian Christl geht 2026 auf große Konzertreise. Gemeinsam mit seinem Ensemble entführt er das Publikum in einen intensiven Abend voller Leidenschaft, Ausdruckskraft und musikalischer Tiefe. Auf dem Programm stehen Werke aus seinem bisherigen Schaffen – von zarten, filigranen Klaviermomenten bis hin zu kraftvollen, orchestralen Klangwelten.

Florian Christls Musik ist geprägt von leidenschaftlichem Ausdruck und emotionaler Tiefe. Das Wechselspiel zwischen virtuosem, energiegeladenem Klavierspiel und berührenden Streicherarrangements schafft ein einzigartiges Konzerterlebnis, das unmittelbar berührt und lange nachklingt. Die Improvisation bildet für Florian Christl stets den Ausgangspunkt seines künstlerischen Schaffens. Seine Kompositionen entstehen aus einem höchst persönlichen Prozess, in dem er Klangräume erschafft, die den Zuhörenden Momente des Innehaltens und der inneren Resonanz eröffnen. So entsteht ein Konzertabend, der nicht nur musikalisch beeindruckt, sondern auch auf einer tieferen Ebene bewegt.

Seit 2018 steht Florian Christl exklusiv bei Sony Classical unter Vertrag. Seine bisher vier veröffentlichten Alben erreichten unmittelbar nach Erscheinen die „Top 20“ der offiziellen deutschen Klassik-Charts und begeistern ein stetig wachsendes, internationales Publikum. Seine Konzerte finden weltweit großen Anklang – von den USA über Europa bis nach Asien. Der Tourauftakt findet am 02. Mai 2026 in Bremen statt. Insgesamt stehen 13 weitere Termine auf dem Programm, bei denen Florian Christl gemeinsam mit seinem Ensemble live zu erleben ist.

Florian Christl, 22.05., 20h, Stadtgarten, Venloer-Straße 40, Köln, ab 53,25€