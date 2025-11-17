EMMVEE ist back und verschiebt spielerisch die Grenzen des Humors! In seinem aktuellen Programm „War das zu hart?“ lädt er das Publikum ein, gemeinsam mit ihm herauszufinden: Was darf Comedy eigentlich? Zum Finale seiner großen Tour liefert EMMVEE knallharte Gags, scharfe Beobachtungsgabe, blitzschnelle Improvisation und erfrischende Selbstironie – am Mittwoch, 03. Juni 2026, in der LANXESS arena Köln.

Der Gedanke, dass alle gleich sind, steht in EMMVEEs Comedy an erster Stelle. EMMVEE macht Witze über alles und jeden und teilt Erfahrungen aus seinem eigenen Leben. Dabei setzt er seinen unwiderstehlichen Charme ein und zieht das Publikum mit seinem typischen humorvollen Augenzwinkern in seinen Bann. Durch eine gelungene Mischung aus Interaktionen mit dem Publikum und messerscharfen Pointen wird EMMVEEs Show zu einem einzigartigen Erlebnis. Danach darf sich das Publikum selbst die Frage stellen: War das zu hart?