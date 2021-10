„Euer Song für Köln“ 2021 kommt von Fabi

„Aanjekumme“ in Köln ist Sänger Fabi schon vor einiger Zeit. Mit dem gleichnamigen Song ist er jetzt aber auch in der Kölner Musikwelt angekommen – der Titel ist „Euer Song für Köln“ 2021. Beim Finale des von der GAG Immobilien AG veranstalteten Nachwuchswettbewerbes im Gloria Theater setzte Fabi sich mit großem Vorsprung vor der Band Zesamm‘ und dem Sänger Lucas Förster durch. Mit seinem Titel überzeugte er die Teilnehmenden beim vorab durchgeführten Online-Voting, das Publikum im Saal und die Jury gleichermaßen und sicherte sich die meisten Stimmen. Es war die fünfte Auflage des Wettbewerbes, den die GAG 2013 anlässlich ihres 100. Geburtstages ins Leben gerufen hat.

Mit mehr als 130 Einsendungen von Bands und Interpreten war das Interesse an dem Wettbewerb so groß wie noch nie. Aus den unterschiedlichen Songs und Titeln hat die Jury zehn Beiträge ausgewählt, die im Finale um die Gunst der Fans, des Publikums und der Juroren wetteiferten. Mit dabei waren neben den drei Gewinnern noch die Band of Plenty, die Grüngürtelrosen, Emma Ex, Jerry Vsan, Kappes & Co., KKB (Klub Kölscher Brochpilote) und Martin Buß.

Neben dem Gloria als neuer Veranstaltungs-Location führte auch ein neuer Moderator durch das abwechslungsreiche Programm: Comedian und Entertainer Martin Schopps kündigte die einzelnen Acts an und überzeugte die rund 300 Gäste im Saal und die etwa 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim ebenfalls erstmals angebotenen Livestream im Internet. Und noch eine Neuerung: GAG-Vorständin Anne Keilholz, seit vier Monaten bei Kölns größter Vermieterin, stand erstmals auf der Bühne bei diesem Nachwuchswettbewerb. „Eine großartige Veranstaltung mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern. Mir hat vor allem die Fairness auf der Bühne und im Publikum gefallen. Es gab Riesenapplaus für jeden Auftritt, und am Ende haben sich alle für Fabi gefreut“, sagt sie. Und: „Das werden wir in zwei Jahren sicherlich wiederholen.“

Anne Keilholz saß auch in der Jury und bewertete nach den Auftritten gemeinsam mit Dr. Heike Sauer von der Musikhochschule Köln, dem „Kölner Illustrierte“-Musikredakteur Sebastian Stein, Alexander Klaus vom Music Store, dem Miljö-Sänger Mike Kremer und dem Musiker Mo Torres die Künstlerinnen und Künstler. Ebenfalls an diesem Abend wurde der Erlös aus dem Kartenverkauf in Höhe von 2.000 Euro an den Verein Kulturliste Köln e. V. überreicht.

Mehr zum Wettbewerb und zu den Bands und Interpreten gibt es unter www.euer-song-fuer-koeln.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!