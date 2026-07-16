Nach mehr als vier Jahrzehnten voller Hits, internationaler Chart-Erfolge und unvergesslicher Live-Shows zeigt sich der gebürtige Münchner ein weiteres Mal vor seinen Fans. Die Tour führt durch elf deutsche Städte: Stuttgart, Hamburg, Zwickau, Dresden, Leipzig, Köln, Berlin, Bochum, Frankfurt, Bremen und München. Fancy präsentiert seine größten Erfolge wie „Slice Me Nice“, „Bolero“, „Lady of Ice“ und „Flames of Love“. Neben der Musik erwartet das Publikum ein Abend voller Nostalgie, Emotionen und Dankbarkeit.

Seine eingängigen Melodien, die markante Stimme und die glamourösen Auftritte machen Fancy zu einem Star auf den Dancefloors Europas, Asiens und Lateinamerikas. Insgesamt verkaufte er weltweit über 18 Millionen Tonträger und erhielt zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen. Neben der Musik prägte Fancy auch als Produzent und Songwriter das Genre und arbeitete mit anderen Künstlern der Euro-Disco-Szene zusammen. Trotz des Wandels in der Musiklandschaft blieb er seiner Linie treu und stand bis heute regelmäßig auf der Bühne – oft vor mehreren Generationen von Fans, die mit seinen Hits aufgewachsen sind. Mit seiner „One Last Time Clubtour In Germany Only“, blickt Fancy auf über vierzig Jahre Musikgeschichte zurück – eine Karriere, die Disco und Pop verbunden und unzählige Menschen zum Tanzen gebracht hat.

Fancy, 21.11., 19h, Blue Shell, Luxemburger Str. 32, Köln, ab 50€, www.lb-events.de