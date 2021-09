Here they go again: Whitesnake kommen im Zuge ihrer „Farewell World Tour“ im Sommer 2022 für zwei Konzerte nach Deutschland. Die legendäre Rock’n’Roll-Band um den ehemaligen Deep Purple-Sänger David Coverdale wird am 27. Mai 2022 in der Arena Oberhausen gastieren. Am 19. Juni 2022 bespielen Whitesnake schließlich das Zenith in München. Die Shows werden im Vorprogramm jeweils von den Hard-Rock-Legenden Europe eröffnet. Zuletzt standen Whitesnake 2019 für eine Headline-Show in Köln auf der Bühne.

× Erweitern Brian Cannon

Nach dem weltweiten Erfolg des 2019er Studioalbums „Flesh & Blood“ begeisterten Whitesnake auf der gleichnamigen Tour zuletzt bei 65 Shows in 30 Ländern über 750.000 Fans. Mit der „Farewell World Tour“ macht das Sextett Halt in über 30 Städten Europas. KonzertbesucherInnen dürfen sich auf Hits aus über 40 Jahren Bandhistorie freuen, darunter die Nummer-eins-Singles „Here I Go Again“ oder „Is This Love“. Die Platin-prämierte Band hat seit der Gründung 1978 durch den ehemaligen Deep Purple-Sänger David Coverdale mit Werken, wie „Trouble“, „Lovehunter“, „Ready an‘ Willing“ und „Come an' Get It“ bis hin zum explosiven Hardrock des überarbeiteten „Snake“-Sounds mit dem Multi-Platin-Album „Slide It In“ insgesamt 13 Studioalben veröffentlicht. 2020 erschien die erfolgreiche „The Red, White & Blues Trilogy“ mit überarbeiteten und neu gemasterten Versionen einiger ihrer größten Hits.

Whitesnake, 27.05.2022, König-Pilsener-ARENA, allg. VVK-Start: 10.09., 10h.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!