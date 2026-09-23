Mit „The City Is Coming to Erase It All“ veröffentlicht Fink das neunte Studioalbum der Band. Der Nachfolger des 2024 erschienenen „Beauty In Your Wake“ entstand in Zennor an der Küste Cornwalls. Bei den Aufnahmen galt eine ungewöhnlich konsequente Regel: Zum Einsatz kamen ausschließlich Instrumente und technische Möglichkeiten, die bereits 1974 verfügbar waren.

Gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten Sam Okell orientierte sich die Band um Sänger Fin Greenall an der Frage, wie ein Album des britischen Gitarristen und Songwriters Michael Chapman in jener Zeit hätte klingen können. Der historische Ansatz reichte bis zur Wahl der Gitarrensaiten. Trotzdem versteht Fink das Ergebnis nicht als nostalgische Rückschau.

Greenall bezeichnet den Ansatz als „Nowstalgia“: Gesucht wird kein originalgetreuer Retro-Sound, sondern neue Musik, die mit der gleichen Haltung und Konzentration entsteht wie ein Album aus den 1970er-Jahren. Das Werk verbindet damit unterschiedliche Lebensphasen der Band. Der Entdeckerdrang der jungen Musiker trifft auf die Perspektive von Familienvätern, die seit vielen Jahren gemeinsam Musik machen und dennoch nach neuen Ausdrucksformen suchen.

Diese Neugier prägt auch die Konzerte. Obwohl Fink bereits unzählige Auftritte in den großen europäischen Städten gespielt haben, bleibt der Wunsch, neues Material auf die Bühne zu bringen, ein wesentlicher Antrieb. Tourneen sind für die Band damit gleichermaßen Freude, Notwendigkeit und Fortsetzung des kreativen Prozesses.

„The City Is Coming to Erase It All“ folgt bewusst der Idee des Albums als geschlossenem Werk. Gestaltung und Musik beziehen sich aufeinander, der erste Titel bildet die Begrüßung, ein instrumentales Stück setzt den Schlusspunkt. Die einzelnen Songs sind nicht nur eine Sammlung, sondern Teil einer übergeordneten Dramaturgie.

Entstanden ist ein Album für Menschen, die Musik nicht ausschließlich nebenbei hören, sondern sich auf Stimmungen, Details und Entwicklungen einlassen. Beim Kölner Konzert bringt Fink diese neue Klangwelt gemeinsam mit älteren Stücken auf die Bühne. Den Abend eröffnet die US-amerikanische Singer-Songwriterin Angela Autumn.

Fink „Europe Tour 2026“, Support: Angela Autumn, 16.11., 20h, Einlass 19h, Live Music Hall, Lichtstr. 30, 50825 Köln, 38€ zzgl. Gebühren, www.concertteam.de/events/fink-2026-11-16