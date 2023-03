Erzählt aus der Perspektive von Schlepp, einem fiktiven Roadie, der seit 40 Jahren mit allen Größen der Rock- und Popszene arbeitet und gearbeitet hat, besuchen wir Janis Joplin und Jimmy Hendrix in der Zeit des „Summer of Love” und des Woodstock-Festivals. Wir erleben einen Abend voller Rock’n‘Roll, der das exzentrische Leben von Jim Morrison und Kurt Cobain beim MTV Unplugged Konzert zeigt und werfen einen Blick hinter die Kulissen von Amy Winehouses legendärem Grammy Konzert.

Mit viel Witz, Charme und manchmal auch philosophischem Tiefgang führt Schlepp durch einen Abend voller Geschichten aus der Rock’n‘Roll-Szene. Die Darsteller der Stars des „27 Club“ spielten bereits mit den Größen des Rock ’n‘ Roll (David Bowie, Roger Hodgsons, Brian May u.a.) oder hatten Hauptrollen in Shows wie: „Rock of Ages“, „Saturday Night Fever“, „We Will Rock You“, „Starlight Express“ und „Shakespeare and Rock ’n‘ Roll“.

„Forever Young – The Story of the 27 Club“, 17.04., 20h, Kulturkirche Köln, ab 44,85€ & 21.04., 20h Stadttheater Euskirchen, ab 41,65€

