Die Fensterkonzerte der Grüngürtelrosen im Gaffel am Dom sind mittlerweile absolute Highlights und werden von vielen Menschen bejubelt. Regelmäßig singt Kölns größter Männerchor nach den Proben aus den geöffneten Fenstern der Domstube heraus. Passanten singen mit den 80 Männern mit. Der Jubel und der Applaus sind bis zum Hauptbahnhof zu hören.

Am 3. Juni ist es wieder so weit: Um 21 Uhr öffnen sich die Fenster der Domstube und die Grüngürtelrosen geben ihr Konzert. Anschließend geht es um 23 Uhr mit den Brauhaus Beats weiter, und es kann im Gaffel am Dom getanzt werden. DJ Bleibtreuboy (Bingolinchen und Team Rhythmusgymnastik), der auch Mitglied der Grüngürtelrosen ist, legt auf. Der Eintritt zu den Brauhaus Beats ist frei.

Am 4. August feiern die Grüngürtelrosen im Tanzbrunnen ihr erstes großes Sommerfest. Infos gibt es unter www.diegruenguertelrosen.de.

Die „Nacht der Rosen“ im Gloria haben 10.000 Euro an Erlösen eingebracht, die wie versprochen gespendet werden. 5.000 Euro gehen an die internationale Hilfsorganisation Stelp, die Erdbebenopfer in der Türkei unbürokratisch helfen. Die weiteren 5.000 Euro werden an den Kölner Verein Anyway gespendet, der die erste Anlaufstelle für schwule, lesbische, bisexuelle, trans* und inter* Jugendliche in Köln und Umgebung ist. Anyway unterstützt Jugendliche auf dem Weg vom Coming-out zu einem selbstbewussten jungen Menschen.

