Gefühl, Rhythmus und Leidenschaft

Die Sweet Soul Music Revue nimmt das Publikum mit auf eine authentische musikalische Reise „Down Funky Street, USA“ der 60er und 70er Jahre. Neben Soul-Klassikern wie „Respect“, „Soul Man“ oder „Sitting On The Dock Of The Bay“ werden viele weitere Perlen des Sixties und Seventies Soul präsentiert. Die Sweet Soul Music Revue macht Soulmusik in originaler Soulbesetzung erlebbar. Als Gastgeber wird Ron Williams durch das Programm mit viel Charme und Witz führen.

Sweet Soul Music Revue, 09.04., 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, Köln, ab 49,90€

