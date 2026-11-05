Gemeinsame Konzertabende

Brings und Cat Ballou bündeln ihre Besetzungen für zwei abendfüllende Konzerte. Die insgesamt zehn Musiker wollen die Songs beider Gruppen gemeinsam auf die Bühne bringen. Damit setzen sie eine Zusammenarbeit fort, die mit der gemeinsamen Single „Immer för immer“ begonnen hat.

Die Premiere des Konzertformats findet unter freiem Himmel bei der Saisoneröffnung des Kölner Tanzbrunnens statt. Ein zweiter Auftritt folgt im Telekom Dome in Bonn. Für beide Abende ist ein durchgehend gemeinsames Programm geplant.

Aus Freundschaft wird ein Bühnenprojekt

Entstanden ist das Vorhaben aus dem persönlichen Austausch zwischen den Musikern. Peter Brings beschreibt die gemeinsamen Treffen und Proben als Ausgangspunkt: „Es macht einfach total Spaß, mit den Jungs zusammen zu sein.“ Besonders freue er sich darauf, auch die Songs von Cat Ballou zu spielen und zu singen.

Cat-Ballou-Sänger Oliver Niesen schildert die Zusammenarbeit ebenfalls als spontane Entwicklung. „Das war nie geplant“, sagt er. Die Idee, für zwei Konzerte eine gemeinsame Band zu bilden, habe unmittelbar bei allen Beteiligten Zustimmung gefunden. Diese Vorfreude sei bei jedem Treffen spürbar.

Auch Koelncongress-Geschäftsführer Ralf Nüsser begrüßt das Vorhaben. Die Erweiterung des ursprünglich als Brings-Konzert vorgesehenen Saisonauftakts habe ihn zunächst überrascht. Das Konzept der beiden Bands habe ihn dann schnell überzeugt.

INFO KÖLN Brings x Cat Ballou – „Immer för immer“, Tanzbrunnen-Saisoneröffnung, 15.05.2027, 19:30h, Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, www.koelnticket.de.

INFO BONN Brings x Cat Ballou, 08.10.2027, 20 Uhr, Telekom Dome, Basketsring 1, Bonn, www.koelnticket.de.

VORVERKAUF Newsletter-Presale ab 05.11.2026, 10h, für 24 Stunden. Regulärer Vorverkauf ab 06.11.2026.