Gold für Cat Ballou

Am 08. Februar wurde Cat Ballou mit ihrer ersten goldenen Schallplatte für den Titel „Et jitt kei Wood“ für mehr als über 150.000 verkaufte Einheiten geehrt. Die Band wurde bei ihrem Auftritt für die Aufzeichnung der Fernsehsitzung „Kölle Alaaf“ (Ausstrahlung: Rosenmontag, 20.02.2023 in der ARD) mit der Auszeichnung von Christoph Gros (Geschäftsführer Pavement Records) überrascht. „Et jitt kei Wood“ ist in den 10 Jahren seit Veröffentlichung zur absoluten Hymne für alle KölnerInnen geworden und genießt weit über die Grenzen von Köln hinaus Kult-Status. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz und glücklich wir grade sind! Unsere erste goldene Schallplatte für „Et jitt kei Wood“, genau zum 10 jährigen Jubiläum!“, so die erste Stellungnahme der Band.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!