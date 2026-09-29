Heimspiel im Retro-Charme

Die Kölner Musikszene darf sich auf ein echtes Live-Highlight im Herbst freuen: Am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, lädt die gebürtige Kölner Neo-Soul- und R&B-Sängerin Cage zu einem ganz besonderen Konzertabend unter dem Titel „Cage im Club“ in das traditionsreiche Gloria Theater ein. Nach ihren großen, ausverkauften Shows in der Kölner Philharmonie und dem intimeren Auftritt in der Volksbühne Anfang des Jahres, kehrt die charismatische Independent-Künstlerin nun für ein echtes Heimspiel in ihrer Heimatstadt wieder in maximaler Besetzung auf die Bühne zurück.

Unterstützt von ihrer kompletten Live-Band verspricht der Abend eine musikalische Grenzüberschreitung zwischen tiefgründigem Songwriting, ehrlichem Soul, mitreißenden Rhythmen und elektronischen Einflüssen. Das geschichtsträchtige Gloria Theater mit seiner markanten 1950er-Jahre-Kinoarchitektur bietet hierfür die perfekte Kulisse. Die Location im Herzen der Kölner Innenstadt ist bekannt dafür, eine imposante Clubatmosphäre mühelos mit der Intimität eines Wohnzimmerkonzerts zu verknüpfen – ein Umfeld, in dem Cages gleichermaßen kraftvolle wie zerbrechliche Stimme besonders zur Geltung kommen dürfte.

Für die Musikerin steht bei diesem Projekt die künstlerische Selbstbestimmung im Fokus. Cage, die ihre Shows und Kooperationen in der Domstadt weitgehend unabhängig und eigenregiegesteuert organisiert, blickt voller Vorfreude auf das Heimspiel in ihrer Lieblingslocation.

Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr, das Konzert startet um 20:00 Uhr. Musikfans sollten sich beeilen: Tickets sind für 29,90 Euro im Vorverkauf über rausgegangen.de/events/cage-band-gloria erhältlich.