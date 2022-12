Die Italo Connection darf ohne Zweifel als das Who is Who der Südtiroler Musikszene bezeichnet werden. Musikalisch angesiedelt zwischen süditalienischer Beerdigungsmusik, Morricone, Tarantino und Celentano. Eine wilde Mischung aus Jestofunk, Zawinul und Rimini-Disco. Es wird improvisiert bis zum Abwinken. Es wird getanzt. Es wird heiß. Und es wird laut!

Auf der Bühne:

Herbert Pixner: Diatonische, Klarinette, Trompete, Percussion

Diatonische, Klarinette, Trompete, Percussion Alex Trebo: Keyboards, Piano

Keyboards, Piano Max Castlunger: Percussions

Percussions Martl Resch: Saxophon, Vocal

Saxophon, Vocal Mario Punzi: Drums

Drums Marco Stagni: Bass

Bass Manuel Randi: Diverse Gitarren

Herbert Pixner & The Italo-Connection, 07.02.2023, 20h, Gloria, Apostelnstraße 11, Köln, ab 42€

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!