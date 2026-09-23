Mit „Sonido Cósmico“ verlassen Hermanos Gutiérrez klanglich die Wüste und richten den Blick in den Kosmos. Lateinamerikanische Mystik trifft auf ein außergewöhnliches Zusammenspiel der Gitarren und weitläufige musikalische Landschaften. Die instrumentalen Stücke wirken zugleich tief, spirituell und von der musikalischen Herkunft des Duos geprägt. Produziert wurde das Album von Dan Auerbach. Auf der „Los Ojos Del Condor Tour“ bringen Hermanos Gutiérrez ihren atmosphärischen Sound nach Köln.

Hermanos Gutiérrez „Los Ojos Del Condor Tour“, 20.11., 20h, Einlass 18.30h, Palladium, Schanzenstr. 36, 51063 Köln, 50€ zzgl. Gebühren, www.concertteam.de/events/hermanos-gutierrez-2026-11-20