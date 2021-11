Hochkarätige Acts und eine tolle Location

Die in Bonn beheimatete Konzertagentur E.-L. Hartz Promotion hat das neue Open-Air Gelände erstmals in 2019 Jahr bespielt. Auf der Insel Grafenwerth gastierte die US-amerikanische Folk Ikone Joan Baez im Rahmen ihrer langen Abschiedstournee auf dem wunderschönen Konzertgelände in Bad Honnef. Die Atmosphäre auf der Insel Grafenwerth ist schon etwas Besonderes. Das Siebengebirge auf der einen, den Rhein auf der anderen Seite, dazu Künstler, die den breiten Publikumsgeschmack treffen.

Aufgrund der Lungenkrankheit COVID-19 mussten die für 2020 und 2021 geplanten Konzerte erneut verlegt werden. „Die Gesundheit der Konzertbesucher, Künstler und Crews, ist unsere Top-Priorität“, sagte hierzu Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz. Aus gesundheitlichen Gründen hat Albert Hammond, seine Konzertaktivitäten für 2022 abgesagt. Bereits erworbene Tickets werden erstattet und können da, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. So soll es nun im Jahr 2022 weitergehen. Das Programm „Sommer Open-Airs auf der Insel Grafenwerth“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Honnef beinhaltet bis dato sechs Veranstaltungen im Zeitraum 03. Juni bis 02. Juli 2022.

Eine Weltpremiere gibt es mit der Multi-Media-Show „The Alpha Experience“ von Uli Jon Roth. Der Ausnahme Künstler präsentiert zusammen mit den Kölner Symphoniker, großem Rock Ensemble, Flamenco Solisten, aufwendigen Laser- und Video Installationen, Tanzszenen sowie einer Geschichte, die den Konzertbesucher bewegt und verzaubert. Uli Jon Roth trifft Nigel Kennedy – eine Fusion von 300 Jahren Musikgeschichte. Der in Düsseldorf geborene deutsche Musiker hat in den frühen Jahren Scorpions maßgeblich geprägt und bewegt sich als Performer, Gitarrist und Komponist in unterschiedlichen Musik Welten. Da verwundert es nicht, dass das von ihm konzipierte Crossover-Event „The Alpha Experience“ europäische Klassik von Bach über Beethoven, von Puccini bis Vivaldi mit Höhepunkten der Rock Geschichte verbindet. Sei es mit der Würdigung von Jimi Hendrix, dessen virtuoses Gitarrenspiel die Rockmusik revolutionierte, dem Duell des Sky-Guitar Erfinders Uli Jon Roth mit dem Geiger Nigel Kennedy. The „Alpha Experience“ ist ein Muss für Rock- und Klassikfans gleichermaßen.

Die innovative und unverwechselbare Musik von Andreas Vollenweider genießt bis heute weltweite Beachtung: mehr als 15 Millionen Tonträger, Grammy Award, 18 Alben, internationale Konzerttätigkeit in den renommiertesten Auditorien (Carnegie Hall, Radio City Music Hall, London Palladium etc.). Andreas Vollenweider hat mit der Harfe sein eigenes Instrument geschaffen, einen eigenen Stil, ein unverkennbares musikalisches Vokabular, darüber ist die Musikwelt sich einig. Begonnen hat alles anfangs der 80er Jahre mit einem Trio. Danach folgten fast vierzig Jahre, in denen Andreas Vollenweider seine Barocke Seite ungehemmt auslebte, bis hin zu großen symphonischen Projekten. Nun hat er wieder zurückgefunden zu der kraftvollen Schlichtheit der Trioformation. Zusammen mit dem Schlagzeuger Walter Keiser und der jungen Cellistin Isabel Gehweiler begibt sich Andreas Vollenweider wieder auf „Klang-Reisen“. Das Konzert am 05. Juni 2022 auf der Insel Grafenau ist ein exklusives Ereignis für Deutschland in 2022 und das erste Konzert nach mehr als zehn Jahren Pause

Wenn Patti Smith and her band am 06. Juni 2022 auf der Innsel Grafenwerth auftreten wird, dann kann das Publikum einen weiteren Schritt der Verwandlung der Künstlerin von einer Punk-Ikone zu einer weisen, doch immer noch wilden, mitunter auch angesichts der Verhältnisse ausdrücklich wütenden, kämpferischen Schamanin erleben. Patti Smith ist mit ihren 75 Jahren eine der ganz großen Ikonen der Rockmusik, aber auch der Literatur, und ihre aufregenden, faszinierenden Bühnenshows lösen Begeisterung quer durch alle Generationen aus. Am Konzerttag bekommt Patti Smith den 6. Internationalen Beethovenpreis. Die Verleihung war ursprünglich für 2020 vorgesehen und wird dann nachgeholt. Der von Torsten Schreiber und Andreas Loesch initiierte Internationale Beethovenpreis für Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde wieder von der Kölner Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft Solidaris gesponsert. Die Preistrophäe „Evolute“ in Alabaster gestaltete ein weiteres Mal der Künstler Dirk Wilhelm.

ZAZ veröffentlichte im Oktober des Jahres mit „Isa“ ihr fünftes Album. Die Stimme Frankreichs, wird Anfang 2022 auf eine ausführliche Welttournee gehen. ZAZ, die als Isabelle Geffroy im französischen Tours zur Welt kam, wird immer wieder mit Namen wie Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen und mit ihren quirligen Songs rund um die Welt gefeiert. Als Absolventin des Jazz-Konservatoriums zog sie als Teenagerin nach Paris - der Beginn einer einzigartigen Reise. Seit dem Beginn ihrer Karriere 2010 mit dem wegweisenden Hit „Je veux“ hat ZAZ eine Vielzahl von Preisen gewonnen, darunter 2015 den ECHO in der Kategorie „Beste Künstlerin international Rock/Pop“, und bislang vier Alben veröffentlicht, die in zwölf Ländern Gold-Status oder mehr haben. Sie hat auf fünf Kontinenten über 500 Arena-Konzerte gespielt und immer wieder bewiesen, dass Musik grenzenlos ist. Die Zuschauer auf der Insel Grafenwerth erwartet eine seltene, energiegeladene Show, positiv und generös. ZAZ, eine einzigartige Persönlichkeit.

Berühmt geworden als Gründungsmitglied von Pink Floyd, rief Nick Mason 2018 Nick Mason’s Saucerful Of Secrets ins Leben. Das Projekt, besteht aus Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken. Zusammen spielten sie 2018 ihre ersten gefeierten Live-Shows unter anderem im Dingwalls London, im The Half Moon in Putney und sechs Termine in Deutschland. Seit Pink Floyd’s „Division Bell Tour“ 1994 waren dies die ersten Live-Auftritte von Mason. Die Show in Dingwalls war zudem sein erstes Konzert seitdem Pink Floyd 2005 beim „Live 8“ Konzert in London auftrat. Nick Mason’s Saucerful Of Secrets spielen seither weltweit in ausverkauften Sälen, wie zum Beispiel im Londoner Roundhouse, wo einst Pink Floyd ihre gefeierten Shows in den 1960er Jahren aufführten. Auf der Tour 2022 wird die Band ihr Repertoire weiter ausbauen aber auch Songs aus Pink Floyd’s frühen Alben, bis zum 1972 erschienene Album „Obscured by Clouds“, spielen. Neben seinen Hallenkonzerten kommt Nick Mason für ein einmaliges Open-Air-Konzert am 02. Juli auf die Insel Grafenwerth.

