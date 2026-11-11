Isländische Winterlieder

Die isländische Band Árstíðir kommt mit ihrem Weihnachtsprogramm Vetrarsól in die Kölner Kulturkirche. Der Name bedeutet „Wintersonne“. Seinen Ursprung hat das Programm in der Holzkirche Fríkirkjan in Reykjavík, wo die Band seit ihrer Gründung 2008 Weihnachtskonzerte spielt. Seit 2018 nimmt sie diese Tradition mit auf Europatour.

Die Band verbindet eigene Songs mit traditionellen isländischen und nordischen Weihnachtsliedern, die sie für das Programm neu arrangiert hat. Im Mittelpunkt steht der mehrstimmige Gesang. Zwischen den Stücken erzählen die Musiker von isländischen Weihnachtsbräuchen. Eine Auswahl traditioneller Stücke erschien 2024 auf dem Album „Vetrarsól – Voices of the Winter Sun“.

International bekannt wurde Árstíðir 2013 durch ein Video aus dem Wuppertaler Hauptbahnhof. Dort sang die Band spontan die isländische Hymne „Heyr himna smiður“. Auch auf dem für 2027 angekündigten Studioalbum „Sólmyrkvi“ greift die Gruppe auf vertrautes Liedgut zurück: Dafür hat sie isländische Volkslieder und Kinderreime neu arrangiert.

Árstíðir, 24.11., 20h, Kulturkirche Köln, Siebachstr. 85, Köln, 36,80€, www.koelnticket.de