Jecke Tön im Gaffel am Dom

Kölsche Tön sind in dieser außergewöhnlichen Session selten geworden. Im Gaffel am Dom kann die jecke Seele diese Woche bei gleich vier Auftritten ein wenig auftanken. Auf vielfachen Wunsch gibt Björn Heuser am Donnerstag (27.1.) um 21h einen Zusatzauftritt zu seinen wieder stattfindenden Freitagskonzerten. Am Tag darauf (28.1.) steht der kölsche Barde dann wie gewohnt ab 22.30h auf der Bühne. Wie immer ist der Eintritt frei. Einlass nur mit 2G+. Reservierungen empfohlen. Am Sonntag, 30. Januar, spielen dann zwei kölsche Spitzenbands im Doppelpack. Los geht es um 17h mit Fiasko. Um 18h folgt Miljö. Beide Auftritte sind unplugged. Der Eintritt beträgt 25 Euro. Einlass ist um 16h und nur mit 2G+ möglich.

Kölsche Tön im Gaffel am Dom:

27. Januar Zusatzauftritt Björn Heuser, 21 Uhr. Eintritt frei

28. Januar Björn Heuser, 22.30 Uhr. Eintritt frei

30. Januar Miljö und Fiasko, 17 Uhr. Eintritt 25 Euro.

Karten gibt es bei Kölnticket: www.koelnticket.de/gaffel-tickets/

