Expand Foto: PH. GHIDINI Jovanotti

Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026, die von Freitag, 3. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August mit mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau, stattfindet, nimmt weiter Form an.

So kurz vor Weihnachten gibt’s ein weiteres Konzert für den KUNST!RASEN 2026 zu vermelden. Aktuell wird nun das Konzert mit dem in Rom geborenen Musiker Jovanotti für den 7. Juli 2026 angekündigt. Eine weitere Ankündigung folgt noch zeitnah vor Weihnachten.

Seit 1994 landete der Musiker mit jedem seiner Longplayer an der Spitze der italienischen Charts. Mit seinem Song “Serenata Rap” erzielte Jovanotti erstmals 1994 großen Erfolg in Deutschland.

2026 bringt Jovanotti die Welt wieder in Bewegung. Während einer Reise in der Dominikanischen Republik vor zwei Jahren hatte Jovanotti einen schweren Fahrradunfall mit Oberschenkel- und Schlüsselbeinbruch. Der heute 59-jährige Sänger, ein begeisterter Radreisender hat lang gebraucht, um wieder fit für Album-Aufnahmen aber auch Konzerte zu werden. Ein neues Album „Niuiorcherubini (Brooklyn Studio, Jova Session 25)“ ist Ende November über Universal Music Italia erschienen. Und nun geht es auch wieder auf Tournee. Er radelt, singt, träumt, durchquert Länder und Städte wie ein Entdecker der Gegenwart. Jede Reise ist anders als die vorherige, denn für ihn gibt es nur eine Regel: sich niemals zu wiederholen. Jovanotti erfindet neue Routen, wechselt die Perspektive, mischt die Karten neu und verwandelt die Musik jedes Mal in ein Experiment des Glücks, eine Möglichkeit, uns daran zu erinnern, dass Bewegung Leben bedeutet und dass Musik dazu dient, dies besser zu tun. Ein Jovanotti Konzert bietet einen temperamentvollen Sound, der in die Beine geht und die Seele nicht vergisst. Mag die Musik auch von Rock und Funk über Weltmusik und Reggae bis hin zu Elektropop sowie ein paar typisch italienischen Balladen munter durch die Genres purzeln: Der Sprechgesang ist das eigentliche Metier von Jovanotti. Auch nach mehr als drei Jahrzehnten seines kreativen Schaffens bleibt seine Musik immer frisch.