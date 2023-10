„Karneval der Stars 53“

Foto: Pavement Records

Bekannte Größen, wie Kasalla, Cat Ballou, die Paveier und die Bläck Fööss bringen jeweils zwei Songs mit. Kasalla met Ludwig Sebus zeigen mit „Wenn ich ne Engel bin“ ihre ganz besondere Beziehung zum Thema Tod. Mit „Aachener Weiher“ liefern die Los Tres Kasalleros (bestehend aus drei Kasalla-Bandmitgliedern) augenzwinkernd eine Partynummer im ganz neuen Stil. Cat Ballou hat zwei stimmungsvolle Songs („Gute Zeit“ & „Paradies“) im Gepäck. Die Paveier werfen ihren neuen Sessionshit „Es muss ja nicht für immer sein“ sowie einen Titel zum 40-jährigen Jubiläum („40 Johr lang“) ins Rennen. Bläck Fööss sorgen mit „He es Kölle ze Hus“ & „Schweije kann hä jot“ für Ohrwurmpotenzial.

Auch der neue Hit von Brings „Romeo & Julia“ geht direkt ins Ohr. Die neue Sessionssingle „En kölsches Leed“ der Band StadtRand zeigt, wie einfach es sich anfühlt, Musik auf kölsch zu genießen. Auerbach ist mit „Liebe gegen Kriege“ ein Hit gelungen, der Liebe versprüht und besser denn je in die aktuelle Zeit passt. Die neue Single der Räuber „Oben Unten“ bringt den Dancefloor zum Beben und bietet eine Choreo zum Mittanzen. Die Höhner erzählen in „Es ist nicht so wie du denkst“ davon, wie schnell an Karneval das Bützen falsch verstanden werden kann. „Oh Susanna - Wo ist das rote Pferd?“ von Marita Köllner erinnert hingegen an bekannte Partyklassiker. Mit dem neuen Song "Niemols ze spät" gelingt Kempes Feinest ein neuer Gute-Laune-Song, der dazu animiert, im Moment zu leben und das Leben zu feiern. So auch die neue Miljö-Single „Et letzte Mol“. Lupo singen mit "Mih als Zehuss" eine wunderschöne Ballade und eine Liebeserklärung an ihre Heimatstadt Köln. Der Sampler wird mit dem Bonustrack „In Kölle will ich levve“ aus dem Musical „Himmel und Kölle“ abgerundet.

Mit Klüngelköpp, Mätropolis, den Domstürmern und den BeerBitches sind weitere große Stars des Kölner Karnevals mit ihren neuen Titeln zur Session 2023/2024 auf dieser CD vertreten.

