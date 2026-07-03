Kasalla: 15 Jahre, neues Album

Expand © Pavement Records Album Cover

Das sechste Studioalbum der Kölner Band erscheint am 16. Oktober 2026 – und damit pünktlich zur ersten von zwei großen Jubiläumsshows in der LANXESS arena. Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon am 10. Juli: Dann veröffentlicht die Band den Titelsong „TRONE UN KONFETTI“ als Vorabsingle, inklusive Video.

15 Jahre KASALLA. Was 2011 im Kölner MTC vor ein paar hundert Freundinnen, Freunden und Familienmitgliedern begann, ist längst zu einer der erstaunlichsten Bandgeschichten Kölns geworden. Ausverkaufte Clubs in ganz Deutschland, fast 30.000 Fans an zwei Abenden in der LANXESS arena, ein ausverkauftes RheinEnergieSTADION mit über 40.000 Menschen, Rock am Ring – eine Reise, bei der die fünf Kölner manchmal selbst noch kurz innehalten müssen.„Wenn uns damals jemand erzählt hätte, was in diesen 15 Jahren alles passiert, wir hätten ihn wahrscheinlich freundlich ausgelacht“, sagt Sänger Basti Campmann. „Genau diese Reise steckt in dem Album. Die großen Momente, aber auch die schwierigen. Trone un Konfetti eben.“

Der Titel bringt auf den Punkt, worum es geht: Um das Feiern, aber auch um das, was weh tut. Um laute Abende, leise Gedanken und alles dazwischen. „Zu einem echten Fest gehören eben beide Seiten“, sagt Schlagzeuger Nils Plum. „Das Konfetti und die Tränen. Ohne Schatten gibt es kein Licht. Wir haben in den letzten Jahren beides erlebt, und beides gehört auf diese Platte.“

Musikalisch bleibt das neue Album typisch KASALLA: offen, neugierig und ohne zu viel Respekt vor Schubladen. 18 Songs sind es geworden – so viele wie noch nie auf einem KASALLA-Studioalbum. „Kölsch ist unser Zuhause“, sagt Gitarrist Flo Peil. „Aber drumherum machen wir das, was uns gerade packt. Wir erzählen die Geschichten, die uns wirklich bewegen. Diesmal waren es am Ende einfach 18 Songs, und keiner davon wollte freiwillig runter von der Platte.“

Expand © Pavement Records Single Cover

Den Auftakt macht der Titelsong. „TRONE UN KONFETTI“ erscheint am 10. Juli 2026 als erste Single, dazu gibt es ein Video. „Der Song hat beides: Man kann dazu feiern, aber gleichzeitig auch jemanden vermissen“, sagt Keyboarder Rene Schwiers. „Das ist für uns schon sehr viel Kasalla in einem Lied.“

Auch der Veröffentlichungstermin des Albums ist kein Zufall. Schon „RUDELDIERE“ erschien 2022 am Tag des großen Stadionkonzerts. Diesmal kommt „TRONE & KONFETTI“ am 16. Oktober 2026 heraus – genau an dem Abend, an dem KASALLA die erste von zwei Jubiläumsshows in der LANXESS arena spielen. Die zweite Show folgt am 17. Oktober. „Ein Album ausgerechnet am Abend der eigenen Geburtstagsparty zu veröffentlichen, ist logistisch vielleicht nicht die entspannteste Idee“, sagt Bassist Sebi Wagner. „Aber ganz sicher die schönste.“

Und die ersten Gäste für die Jubiläumsabende stehen auch schon fest: Feine Sahne Fischfilet kommen mit in die Arena. Die Band um Sänger Monchi zählt zu den größten Punkrock-Acts des Landes, füllt selbst die großen Hallen der Republik und steht bei Festivals wie Rock am Ring ganz oben auf dem Plakat. Kennengelernt haben sich die beiden Bands backstage bei eben jenem Festival im letzten Jahr. Nach zwei Sätzen war klar: Das passt. Kölschrock und Punk aus Mecklenburg-Vorpommern sind auf den ersten Blick zwei verschiedene Welten. Auf den zweiten geht es um genau dasselbe: zusammenstehen, laut sein und ein Abend, den keiner vergisst“, freut sich Basti Campmann auf das Wiedersehen in Köln.

Es gibt also einiges zu feiern. Und ja, ein paar Tränen werden wahrscheinlich auch fließen. Genau so soll es sein. Wer nicht bis Oktober warten möchte, kann das Album ab sofort vorbestellen. Erhältlich ist „TRONE & KONFETTI“ als Box mit signierter CD sowie als Premium-Box mit signierter CD und signiertem Vinyl. In der Premium-Box steckt außerdem ein exklusives Gold-Ticket für ein besonderes Pre-Listening: das neue Album vor allen anderen hören – gemeinsam mit der Band im Bandbrauhaus Marie & Johann.

Kasalla: „TRONE & KONFETTI“, VÖ: 16.10.2026