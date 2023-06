Am 17.06.2022 konnten Kasalla endlich ihren Traum vom größten Konzert ihrer Karriere verwirklichen. 41.000 Menschen erlebten im RheinEnergieStadion eine unvergessliche Sommernacht.

Am 16.6.2023 hatte nun die Band zu einem Jahrestag-Abend ins Sion Sommer Kino in den Rheinauhafen eingeladen. In einer Fotoausstellung und der Präsentation eines über 200 Seiten starken Fotobuches zum Konzert und bewegten und bewegenden Bildern wurde in den Rückspiegel geschaut.

Vor der Premiere der 45-minütigen Doku „Kasalla im Stadion: 11 Johr bes zur Südkurv“ auf der Kinoleinwand entlockte die Moderatorin Sabine Heinrich den bestens aufgelegten fünf Musikern zu Fragen aus dem Publikum zahlreiche witzige Anekdoten über die Vorbereitungen auf das Konzert.

Zu sehen ist die Dokumentation auf Youtube.

Foto: Katharina Sauerland

Pünktlich zum Jahrestag des größten Kasalla-Bühnenabenteuers ist auch das Live-Doppelalbum „Kasalla im Stadion“ erschienen. Mit einem Live-Mitschnitt aus 25 Liedern und unglaublich vielen Emotionen können alle, die dabei waren, in Erinnerungen schwelgen – und alle, die nicht dabei waren, einen Eindruck von dieser Nacht erhalten.

Das Live-Album ist überall im Handel und in den gängigen Download-Portalen erhältlich.

Das Fotoalbum ist bestellbar auf www.kasalla-shop.de

