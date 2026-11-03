„Kevin allein zu Haus“ kommt als Filmkonzert in die Kölner Philharmonie. Während der Originalfilm auf der Leinwand läuft, erklingt die Musik von John Williams live im Saal. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Neue Philharmonie Westfalen und der Chor der Universität zu Köln.

Die 1990 veröffentlichte Komödie von Regisseur Chris Columbus erzählt von Kevin McCallister, der versehentlich zu Hause zurückbleibt, als seine Familie in den Weihnachtsurlaub reist. Zunächst genießt er die ungewohnte Freiheit. Doch als zwei Einbrecher das Haus ins Visier nehmen, muss er sich gegen die Eindringlinge behaupten. Mit selbst gebauten Fallen versucht Kevin, ihnen das Handwerk zu legen.

Macaulay Culkin spielt die Hauptrolle, Joe Pesci und Daniel Stern verkörpern die Einbrecher Harry und Marv. Zur Verbindung von Slapstick, Spannung und Familiengeschichte gehört auch Williams’ Filmmusik, die bei der Aufführung von Orchester und Chor begleitet zum Bild zu hören ist.

„Kevin allein zu Haus“, 02.01.2027, 15 & 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 69,99€, www.koelner-philharmonie.de