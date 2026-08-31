Klangräume für die Seele

Sängerin Sabine van Baaren und Pianist Mark Joggerst verbinden eigene Songs, freie Improvisationen und Seelengesang zu einem fein abgestimmten Konzertabend. Passagen zum Mitsingen öffnen den Raum zusätzlich für gemeinsames Erleben. Van Baaren arbeitete im Laufe ihrer Karriere unter anderem mit Jon Lord, Pe Werner und Rainhard Fendrich und verbindet ihre musikalische Arbeit heute auch mit ihrer Tätigkeit als Heilerin. Mark Joggerst ist als Pianist, Dirigent, Arrangeur und Komponist tätig und schrieb mehr als 60 Film- und Dokumentationsmusiken. Gemeinsam entsteht ein Programm, das Klang, Stille und spontane musikalische Begegnung miteinander verbindet.

Sabine van Baaren & Mark Joggerst, 06.09., Albert Schweizer Haus, Bonn-Bad Godesberg, 25€ AK, Reservierung: office@ashbonn.de