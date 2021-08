Was 2016 als einmalige Veranstaltung zum 20-jährigen Bühnenjubiläum von Liedermacher Björn Heuser geplant war, ist mittlerweile Tradition und geht bereits ins fünfte Jahr. Nachdem das Event aufgrund von Corona diverse Male verschoben wurde, wird nun am 03. Oktober endlich wieder gesungen und geschunkelt. Gleichzeitig markiert „Kölle singt“ die Rückkehr des Konzertpublikums auf den Rängen des Henkelmännchens, die mit Björn Heuser und zahlreichen Gästen in die Tiefen des Kölner Liedguts eintauchen werden.

Kölle singt 2021, 03.10., 18h, LANXESS arena, www.koelle-singt.de

