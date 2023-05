„Kölle singt“ in die LANXESS arena verschoben

Das XXL-Gänsehaut-Event „Kölle singt“ wird in die LANXESS arena verlegt. Das ursprünglich für den 01.07.2023 im RheinEnergieSTADION geplante Mitsingkonzert wird nun doch wieder in der größten Multifunktionsarena Deutschlands ausgetragen. Am 01.10.2023 werden Björn Heuser und seine Gitarre wieder für eine grandiose Stimmung in der LANXESS arena sorgen. Bereits gekaufte Karten können kostenfrei gegen Tickets für die Arena umgetauscht werden.

Es tut uns in der Seele weh, weil wir wissen, wie viele Menschen sich auf diesen einmaligen Tag gefreut haben, aber verschiedene Faktoren haben eine Durchführung unmöglich gemacht. Deshalb haben wir uns frühzeitig schweren Herzens dafür entschieden, „Kölle singt“ zu verlegen“, so die Veranstalter Lukas Wachten und Stephan Brandt.

„Leider müssen wir uns aufgrund enormer Kostensteigerungen von bis zu 30 Prozent im Bereich der Dienstleister in die Masse der Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen in Deutschland einreihen“, so Brandt und Wachten. „Der Ticketverkauf lief gut und unser Anliegen war es immer, dass die ganze Familie durch geringe Ticketpreise bei „Kölle singt“ dabei sein kann. Wir haben die Ticketpreise im Sinne der Familien bewusst niedrig gehalten, was weniger Einnahmen bedeutet. Durch die Steigerungen in anderen Bereichen war die Durchführung aber jetzt für uns nicht mehr darstellbar, bei unseren Ticketpreisen bekommen wir die Mehrkosten nicht aufgefangen."

Die gesamte wirtschaftliche Entwicklung hat ein kostendeckendes Konzert deshalb verhindert. „Wir sind ein Freundeskreis und keine internationalen Konzertveranstalter. Das Risiko wäre zu groß gewesen. Im Sinne aller Beteiligten haben wir auch eine Verantwortung, weshalb wir keine Experimente wagen.“

Brandt und Wachten betonen: „Wir möchten uns bei allen beteiligten Partnern für das Entgegenkommen bedanken. Vor allem natürlich bei Björn Heuser, der genau wie wir und viele Freunde von „Kölle singt“ dem 01.07.2023 entgegengefiebert hat. Er hat uns sofort angeboten, den 01.10.2023 als Ausweichtermin zu spielen und es uns so ermöglicht‚ dass wir „Kölle singt“ dieses Jahr doch noch durchführen können.“

Auch Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher blickt positiv auf die Verschiebung: „Den nun angekündigten Umzug zurück in die LANXESS arena haben wir insofern begrüßt, als dass dieses Event in unserer Halle einfach wahnsinnig gut ankommt. Wir haben natürlich mit den Veranstaltern umgehend eine kurzfristige Termin-Lösung gefunden. Jetzt freuen wir uns sehr, dieses tolle Traditionsformat „Kölle singt“ wieder bei uns begrüßen zu können. Björn Heuser, seine Gitarre und echte kölsche Lieder. Bis heute hält das legendäre Mitsingkonzert mit über 20.000 BesucherInnen den Zuschauerrekord in unserer LANXESS arena. Ich freue mich auf die erwartungsgemäß grandiose Stimmung und den riesigen Mitsingchor auf den Rängen.“

Die Veranstalter hoffen nun auf eine rappelvolle LANXESS arena: „Wir sind natürlich unglaublich traurig, weil das Stadion wirklich alles für uns getan hat, sogar eine Center Stage ermöglicht hätte. Aber wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand, im Gegenteil. Zunächst werden wir alles dafür tun, dass die Abwicklung im Sinne aller Fans von „Kölle singt“ reibungslos funktioniert. Als Trostpflaster werden wir ein außergewöhnliches Programm bieten können und freuen uns auf die Gänsehaut-Stimmung in unserem Wohnzimmer“, versprechen sie schon jetzt.

