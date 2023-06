Kölsche Musik Bänd Kontest 2023

Der „Kölsche Musik Bänd Kontest“ (veranstaltet in Kooperation mit den Kneipen Chlodwig Eck, Piranha, Ubierschänke und JECK, mit Loss mer singe sowie mit Unterstützung von www.koelschemusik.info) ist ein Wettbewerb für alle MusikerInnen und Bands, die eigene Musik mit Kölschen Texten machen, unabhängig vom musikalischen Stil und ob sie in den Fastelovend wollen oder nicht. Frei nach dem Motto: „Kölsch is mieh wie Karneval“.

Seit Ende April konnten in den vier Vorrunden des diesjährigen „Kölsche Musik Bänd Kontest“ (KMBK) wieder tolle, noch nicht so bekannte Bands und MusikerInnen präsentieren. Im Finale trafen jetzt die Marie Band (afro-kölsche Musik), Don de Cologne (kölscher Liedermacher), Wat ess?! (Kölschrock) und Vrings 5 (Soul op kölsch) aufeinander. Vor ca. 400 begeisterten Zuschauern in der Alteburg (Südstadt) kam es zu folgendem Ergebnis:

1. Wat ess?! - Gewinner des „Loss mer singe“-Förderpreis der Kreissparkasse Köln in Höhe von 2.500€

2. Vrings 5 - 700€ von JTI (Japan Tabacco International)

3. Don de Cologne - 400€ von JTI plus 100€-MusicStore-Gutschein von der Ubierschänke

4. Marie Band - 400€ von JTI

Weiterer Sponsor des KMBK war der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Zur Hälfte stimmte das Publikum ab, zur anderen Hälfte eine Jury, die unterstützt wurde von Werner Kopal (BAP); Till Kersting (u.a. Tommy Engel, Caroline Kebekus, The Baseballs); Ralf Hohn (Radio Altstadtwelle) und Sebastian Platter (Drei Ahle un ne Zivi, KMBK-Sieger 2017).

In der Auszählpause spielte der Drittplatzierte der ersten Ausgabe des „Kölsche Musik Bänd Kontest“ im Jahr 2015: Fabian Kronbach, der nach seiner KMBK-Teilnahme u.a. als Vorband von Kasalla auf Deutschlandtour war und regelmäßig auf dem Sampler „Kölsch un Jot“ vertreten ist. Anbei finden Sie noch eine Zusammenstellung mit weiteren Informationen zu den Bands / MusikerInnen des Finals.

Weitere Infos unter www.kontest.lossmersinge.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!