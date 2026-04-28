Kulturpartnerschaftskonzert in der Kölner Flora

Im Rahmen der Kulturpartnerschaft des Gürzenich-Orchesters, der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln und der Kölschen Funke Rut – wieß vun 1823 findet in Kooperation mit koelncongress und der Sparkasse KölnBonn ein Frühlingskonzert am 31. Mai 2026 in der Kölner Flora statt.

Das Gürzenich-Orchester und die Rheinische Musikschule der Stadt Köln sind schon seit Ihrer Anfangszeit eng verbunden. Jahrzehntelang war der Gürzenich-Kapellmeister auch Leiter der Rheinischen Musikschule. Viele Musizierende des Orchesters sind auch heute noch als Dozenten an der Musikschule tätig und engagieren sich für den lokalen musikalischen Nachwuchs.

Das Traditionskorps »Kölsche Funke Rut – wieß« gehört zu den ältesten Karnevalsgesellschaften in Köln und ist tief in der Stadtgesellschaft verwurzelt. Allen drei Institutionen ist gemeinsam, dass sie um 1820 aus der Kölner Bürgerschaft entstanden sind.

Im Jahr 2023 zur 200-Jahr-Feier der Roten Funken wurde eine Kulturpartnerschaft zwischen dem Gürzenich Orchester, der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln und den Kölschen Funke Rut – wieß vun 1823 gegründet, die sich für Nachwuchsförderung in Köln engagiert. Sie bietet jungen Talenten aus der Region Aufführungsmöglichkeiten mit dem Ziel, auch lokale Nachwuchsförderung zu betreiben. In jährlich zwei Konzerten können so junge Musizierende beider Orchester wertvolle Erfahrungen sammeln. Von dem Erlös der Eintrittskarten werden jeweils 10 Euro hälftig für den Föerderverin der Rheinischen Musikschule sowie an die Orchesterakademie gespendet.

Bei der diesjährigen Matinee in der Kölner Flora unter dem Motto »So klingt Köln« werden unter der Leitung von Michael Rosinus das Symphonische Jugendblasorchester der Rheinischen Musikschule gemeinsam mit dem Posaunenquartett des Gürzenich-Orchesters zu erleben sein. Der junge Oboist Bomin Bang wird als Solist zu hören sein. Er ist Mitglied der Orchesterakademie des Gürzenich-Orchesters, die im Herbst ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Sie fördert den internationalen Orchesternachwuchs und versteht sich als Talentschmiede begabter junger Instrumentalist*innen, die im Anschluss oder gegen Ende ihres Studiums auf ihre professionelle Laufbahn vorbereitet werden.

So klingt Köln, 31.05., 11h, Flora Köln

Programm:

Rolf Rudin

Aufbruch

Oscar Navarro

Legacy

Solist: Bomin Bang

Posaunenensemble des Gürzenich-Orchester Köln

Richard Wagner

Huldigungsmarsch

David Maslanka

Traveler

Mitwirkende:

Symphonisches Jugendblasorchester der Rheinischen Musikschule

Posaunenquartett des Gürzenich-Orchester Köln

Bomin Bang, Oboe

Michael Rosinus, Dirigent