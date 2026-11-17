Der KUNST!RASEN hat drei weitere Konzerte für den Sommer 2027 angekündigt. Der allgemeine Vorverkauf für alle drei Termine beginnt am 20. November 2026 um 10h.

James Blunt

James Blunt spielt erstmals auf dem KUNST!RASEN. Nach seiner Deutschlandtour im Frühjahr kehrt der britische Singer-Songwriter für vier Open-Air-Konzerte zurück. Im Gepäck hat er das Album „Airplane Mode“, das er mit seiner langjährigen Liveband größtenteils im englischen Banbury aufgenommen hat. Auf der Platte steht das unbeschwerte „Tastes Like Summer“ neben „Weight of It All“, das vom Druck des modernen Alltags handelt.

In Bonn kommen die neuen Stücke neben bekannten Songs wie „You’re Beautiful“, „Goodbye My Lover“ und „1973“ auf die Bühne. Live wechselt Blunt zwischen Balladen am Klavier oder an der Akustikgitarre und Stücken mit voller Band. Dazwischen erzählt er Anekdoten und kommentiert mit trockenem Humor auch mal seine eigenen Hits.

James Blunt, 09.07.2027, 19h, KUNST!RASEN, Charles-de-Gaulle-Straße, 53113 Bonn, ab 65€ zzgl. Gebühren

Placebo

Placebo kehren nach ihrem Bonner Konzert von 2023 auf den KUNST!RASEN zurück. Auf ihrer Jubiläumstour blickt die Londoner Alternative-Rock-Band auf die Anfänge zurück. Im Mittelpunkt stehen das Debüt „Placebo“ von 1996 und das zwei Jahre später erschienene „Without You I’m Nothing“. Einige Stücke aus dieser Zeit hat die Band seit mehr als 20 Jahren nicht mehr live gespielt.

Songs wie „Nancy Boy“ und „36 Degrees“ stammen aus einer Phase, in der Britpop die britische Gitarrenmusik prägte. Placebo setzten mit Texten über Androgynität, Sucht und Entfremdung eigene Akzente. Für „RE: CREATED“ hat die Band die Aufnahmen ihres Debüts neu bearbeitet und einfließen lassen, wie sich die Stücke über die Jahre auf der Bühne verändert haben.

Placebo, 20.07.2027, 19h, KUNST!RASEN, Charles-de-Gaulle-Straße, 53113 Bonn, ab 60€ zzgl. Gebühren

Marc Rebillet

Bei Marc Rebillet kann ein Zuruf aus dem Publikum der Anfang eines Songs sein. Der klassisch ausgebildete Pianist tritt solo und ohne feste Setlist auf. Er nimmt Beats und Gesang live auf, legt die Spuren übereinander und baut daraus Stücke zwischen Funk, House und Soul. Laut Veranstalter spielt er in Bonn sein einziges Deutschlandkonzert im Sommer 2027.

Das Prinzip entwickelte Rebillet in improvisierten Videos und Livestreams aus seiner Wohnung. Dort nahm er Anrufe von Fans entgegen und machte aus ihren Ideen Songs. Während des Lockdowns erreichte er mit seiner „Quarantine Livestream Tour“ ein Millionenpublikum. Später nahm er das Wohnzimmerkonzept mit auf die Festivalbühne: Beim Coachella ließ er sein Wohnzimmer als Bühnenkulisse nachbauen.

Marc Rebillet, 10.08.2027, 20h, KUNST!RASEN, Charles-de-Gaulle-Straße, 53113 Bonn, ab 45€ zzgl. Gebühren