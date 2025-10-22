Die KUNST!RASEN Saison 2026 wird am Freitag, 3. Juli 2026 mit dem Konzert der Kölner Band BRINGS eröffnet. Bis einschließlich Sonntag, 30. August sind Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant. Aktuell wurde die britische Synthie Pop-Band OMD, die erstmalig in Bonn auftreten, für den 14. August 20026 engagiert.

Für die bis dato neun Veranstaltungen im Vorverkauf sind bis jetzt ca. 25.000 Karten abgesetzt worden. Spitzenreiter sind bisher Roland Kaiser mit knapp 8000 und Nick Cave & The Bad Seeds mit knapp 5000 verkaufter Tickets.

Mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern und einer Karriere, die seit mehr als vier Jahrzehnten andauert, zählen Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) zu den prägenden Pionieren des Synthpop. Im Sommer 2026 kehrt die britische Band mit OMD’s Summer of Hits für acht große Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Das Tour-Programm umfasst ihre größten Klassiker und feiert ebenso ihr aktuelles Schaffen.

Seit ihrer Gründung 1978 in Wirral, England, verbinden OMD experimentelle Elektronik mit eingängigen Popmelodien – eine Mischung, die sie mit Songs wie Enola Gay, Souvenir, Maid of Orleans oder If You Leave zu weltweiten Erfolgen führte. Nach dem gefeierten Studioalbum Bauhaus Staircase (2023), das als ihr bisher politischstes Werk gilt, folgte 2024 eine ausverkaufte UK-Tour mit einem Finale in der Londoner O2 Arena sowie umjubelte Auftritte in den USA und Deutschland.

OMD stehen für unverwechselbare Synthesizer-Sounds, energiegeladene Performances und einen zeitlosen Stil, der Generationen verbindet – eine Einladung, den Sommer 2026 tanzend zu verbringen.

Tickets und weitere Infos unter: www.kunstrasen-bonn.de