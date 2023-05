KUNST!RASEN Saison 2023

Die Vorbereitungen für die 11. Ausgabe der KUNST!RASEN Saison laufen auf Hochtouren. In genau einem Monat startet die erfolgreiche Open-Air Reihe. Mittlerweile sind an die 70.000 Tickets im Vorfeld der Konzertreihe verkauft worden.

Ende August 2022 nach einer erfolgreichen Jubiläumsausgabe im zehnten Jahr der Open-Air-Konzert-Reihe auf dem idyllisch gelegenen Gelände in Bonn-Gronau, wurde mit Brings (04.08.2023) der erste Act für die Saison 2023 angekündigt. Danach verkündeten die Organisatoren, E.L. Hartz Promotion GmbH und die KUNST!RASEN GmbH Schlag auf Schlag insgesamt 17 Veranstaltungen für 2023. Musikalische Vielfalt steht auch im elften Jahr im Vordergrund. Zwischenzeitlich wurde auch eine Reihe von Support Acts bekannt gegeben. ‚Siehe hierzu auch die untenstehende Programmübersicht.

Eigentlich war das musikalische Programm bereits vollständig. Doch dieser Tage ergab sich kurzfristig die Möglichkeit eine Künstlerin aus Deutschland zu engagieren, deren Konzert am 16. September 2023 in der Lanxess Arena, Köln bereits ausverkauft ist. Die Rede ist hier von Ayliva, einer jungen Sängerin aus Recklinghausen, die wahrlich eine sensationelle Karriere gestartet hat und am 3. August im Rahmen ihrer „Schwarzes Herz Tour 2023“ auf dem KUNST!RASEN gastiert.

Mit der von einem Schauspieler nachgestellten, aber auf einer wahren Begebenheit beruhenden Sprachnotiz eines toxischen Ex-Freundes, die Ayliva auf TikTok hochlud, fand die 25-Jährige breite Öffentlichkeit. Die Sprachnotiz fungierte als Intro ihrer ersten Single „Deine Schuld“ (2021), die infolge des TikTok-Hypes zu großem Erfolg avancierte: Mehr als 15 Millionen YouTube-Klicks sowie fast 40 Millionen Spotify-Streams verzeichnet der Song aktuell und auch in den deutschen Single Charts stieg das Lied bis auf Platz 16. In der Folge geriet auch das Debütalbum „Weißes Herz“, veröffentlicht im Juli 2022, zum bemerkenswerten Erfolg: Platz 6 in den deutschen Charts, sowie hohe Platzierungen in Österreich und der Schweiz. Nachdem Ayliva im Vorprogramm der deutschen Konzerte von Alicia Keys im vergangenen Jahr bewies, dass sie auch ein großes Publikum in ihren ‚Bann ziehen kann, ging die begnadete Soul-Stimme im September 2022 auf ihre erste eigene Deutschland-Tournee – die Tour war binnen Minuten ausverkauft. Die deutsche Sängerin mit türkischen Wurzeln hat den Star-Appeal. Sie besitzt das Zeug, zu einer bedeutsamen Stimme des deutschen Soul und Pop zu werden, die gesellschaftlich brisante Themen in herausragend schöne Power-Balladen verwandeln kann.

KUNST!RASEN 2023 – Das Programm:

15.06.2023 Santiano

18.06.2023 Klassik!Picknick

19.06.2023 Bon Iver – Gast: Alabaster DePlume

20.06.2023 Porcupine Tree

04.07.2023 One Republic – Gast: Tom Gregory

07.07.2023 Roland Kaiser – Gast: Saskia Leppin

08.07.2023 Folk!Picknick u. a. Estrella Gomes

14.07.2023 Simply Red – Gast: ClockClock

15.07.2023 Broilers – Gast: Swiss & Die Anderen Ausverkauft!

02.08.2023 Bastille – Gast: anais

03.08.2023 Ayliva Neu!

04.08.2023 Brings

06.08.2023 Michael Patrick Kelly

10.08.2023 Placebo – Gast: The Murder Capitol

11.08.2023 Dropkick Murphys

12.08.2023 Niedeckens BAP

13.08.2023 Calum Scott

