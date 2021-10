Lang lang ist's her

Die US-amerikanische Band Counting Crows, einer der einflussreichsten Acts der 1990er-Jahre, kehrt endlich zurück auf die europäischen Bühnen. Mit ihrer aktuellen Platte „The Butter Miracle: Suite One“ kommt die Truppe Anfang März 2022 für zwei Auftritte nach Köln und Berlin.

Seit drei Jahrzehnten begeistern die GRAMMY und Academy Award nominierten Counting Crows ihre Zuhörer auf der ganzen Welt mit einer emotionalen, komplexen und zeitlosen Version des Rock 'n' Roll. 1993 gelang der Band mit ihrem mehrfach platinausgezeichneten Debütalbum „August and Everything After“ der internationale Durchbruch. Im Oktober 1996 folgte das mit Doppel-Platin ausgezeichnete zweite Studioalbum „Recovering the Satellites“, womit sie erstmals Platz eins der US-Billboard-Bestenliste erreichten. Auch mit den folgenden Releases „This Desert Life“ (1999) und „Hard Candy“ (2002) knüpften die Counting Crows nahtlos an den frühen Erfolg an. 2004 nahmen sie den Chart-Hit „Accidentally in Love" für den Animationsfilm Shrek 2 auf, was ihnen eine Nominierung bei den Academy Awards 2005, eine Golden Globe-Nominierung und eine GRAMMY Award-Nominierung einbrachte.

Im September 2014 veröffentlichten die Counting Crows ihr von der Kritik hochgelobtes siebtes Studioalbum „Somewhere Under Wonderland“, das vom Daily Telegraph als "... die beste Sammlung von Songs seit ihrem Debüt" bezeichnet wurde. Es besteht aus neun grandiosen Tracks, eingebettet in beeindruckende Klanglandschaften, die als die besten und zugleich intimsten Songs gelten, die die Band bis dato aufgenommen hatte.

2018 feierten Adam Duritz, Jim Bogios, David Bryson, Charlie Gillingham, David Immerglück, Millard Powers und Dan Vickrey Silberhochzeit und kehrten für die „25 Years and Counting“-Tournee zurück auf die Bühnen. Im Jahr 2021 belegten die Counting Crows Platz 8 der Billboard-Charts „Greatest of All Time: Adult Alternative Artists“.

Sieben Jahre nach ihrem letzten Release erschien im Mai 2021 mit „Butter Miracle“ das aktuelle Werk der Counting Crows. Passend dazu geht es auf große Europatour, in deren Rahmen die Band auch in Deutschland gastiert.

Counting Crows „The Butter Miracle Tour“, 10.03.2022, Palladium, allgm. VVK-Start: 08.10.2021, 10h

