Erst im März diesen Jahres beendete Lenny Kravitz die Deutschland-Etappe der „Blue Electric Light Tour 2025“. Mit 50.000 verkauften Tickets wurde es die erfolgreichste Tour des Künstlers hierzulande. Sowohl Publikum, als auch Kritiker zeigten sich von den diesjährigen Auftritten begeistert, so schrieb die WAZ, „Lenny Kravitz gehört zu einer aussterbenden Art Rockmusiker, die sich als Gesamtkunstwerk begreifen: Musik, Outfit, Habitus; all das ist unverwechselbar. Dazu bringt Kravitz eine Samtstimme mit, die noch immer schwindelerregende Höhen erreichen kann“ und die Abendzeitung München bestätigt, „Mit dem US-Amerikaner ist es wie mit seinen größten Hits – sie klingen auf der Bühne noch so frisch, als seien sie erst gestern erschienen.“

Nach seiner gefeierten „Blue Electric Light Tour 2025“, die mit ausverkauften Konzerten in Europa, Südamerika, Australien und einer Las-Vegas-Residency aufwartete, setzte Kravitz fort, was Billboard als „Lennaissance“ bezeichnet, eine Zeit des weltweiten Erfolgs für Kravitz, der im Mai 2024 sein von der Kritik gefeiertes 12. Studioalbum „Blue Electric Light“ (BMG) veröffentlichte. Die Associated Press beschrieb das Projekt als „glorreich ... das Beste, was der Rocker seit Jahren gemacht hat“, während NPR es als „Kaleidoskop aus treibendem Rock, psychedelischem Funk, sanftem Soul und mehr“ bezeichnete.

Außerdem wurde Kravitz 2024 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, dem „Music Icon Award“ bei den People's Choice Awards 2024, dem „Best Rock Award“ bei den Video Music Awards 2024 und dem „Fashion Icon Award“ des CFDA ausgezeichnet. Ob “It Ain’t over ’til it’s Over”, “Are You Gonna Go My Way” oder “Fly Away ”, die Liste der erfolgreichen Hits des Ausnahmekünstlers ist lang, die Live 2026-Tour wird zahlreiche dieser Klassiker, als auch persönliche Favoriten aus seinem jahrzehntelangen Schaffen präsentieren.

29.07.2026 Köln | LANXESS arena