Lieder übers Trinken und Feiern

Dort, wo sich die Sänger des wohl vielseitigsten Männerchores Deutschlands wöchentlich zur Probe treffen, präsentiert der Kammerchor des KMGV eine bunte Mischung aus Trink- und Feierliedern unterschiedlichster Epochen. Quer durch alle Genres werden die Gläser gehoben: Die Chorliteratur ist reich an Liedern über alkoholische Getränke – besonders für Männerchöre, die immer schon im Ruf standen, die Geselligkeit rund um die Chorproben mindestens ebenso zu lieben wie den Gesang... Dabei treffen feine Vokal-Arrangements auf wuchtige Stimmgewalt und gepflegte Gesänge stehen neben mitreißenden Trinkliedern.

Der Ort für dieses Konzert ist nicht zufällig gewählt: Die Wolkenburg ist seit Jahrzehnten das Vereinshaus des KMGV. Nach der vollständigen Zerstörung des Gebäudes im Zweiten Weltkrieg (nur das charakteristische Tor zum Innenhof blieb erhalten) legte der KMGV 1959 den Grundstein für die denkmalgerechte Rekonstruktion des barocken Klostergebäudes und baute es als neue Heimat des Chores wieder auf. Seit über 60 Jahren lebt und singt der KMGV in der Wolkenburg und hält das Gebäude instand. Für die gastronomische Bewirtschaftung hat der KMGV in der Wolkenburg GmbH seit vielen Jahren einen hochklassigen Pächter, der dort eine der gefragtesten Event-Locations Kölns betreibt.

Der Kölner Männer-Gesang-Verein unter der Leitung von Bernhard Steiner ist als einer der aktivsten und größten Männerchöre in Deutschland einzigartig. Mit jährlich über 30 großen Aufführungen (vom umjubelten Divertissementchen über anspruchsvolle Konzerte in der Kölner Philharmonie bis zu Weihnachtskonzerten an wechselnden Orten) belebt der KMGV das Kölner Kulturleben und beweist über 180 Jahre nach seiner Gründung immer wieder aufs Neue, dass Kultur, Musik und Gesang zeitlos sind. Der Kammerchor ist ein Ensemble des KMGV. Er besteht aus 30 bis 40 Sängern und verfügt über ein eigenständiges, umfangreiches Repertoire. Dazu gehören vor allem Stücke, die aufgrund ihrer Komposition von vornherein eher für eine kleinere Anzahl von Sängern gedacht sind.

„Heimspiel“, 25.06., 17h, Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59-61, Köln, ab 19,50€

Tickets gibt es bei allen kölnticket-Vorverkaufsstellen und auf www.kmgv.de

